Курс валют у Луцьку на 19 березня





Євро при купівлі становить - 32,263, при продажу - 33,012.



Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,472.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,380, продаж - 7,913.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,300, а продаж - 26,736.Євро при купівлі становить - 32,263, при продажу - 33,012.Курс російського рубля: купівля - 0,409, продаж - 0,472.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,380, продаж - 7,913.

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