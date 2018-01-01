вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сьогодні у «ПортCity» даруватимуть путівку в Шрі-Ланку

Торгово-розважальний центр «ПортCity» дарує путівку на відпочинок для постійних відвідувачів.

Усі, хто заповнить анкету 19 березня до 19 години на першому поверсі ТРЦ можуть взяти участь у розіграші, - повідомляє прес-служба закладу.

Торгово-розважальний центр «ПортCity» розігрує путівку у сонячну Шрі-Ланку. Аби стати переможцем потрібно лише заповнити анкету й прийти на розіграш. Вкидати її у скриньку можна лише раз, й усі поля мають бути заповненими. Участь можуть взяти лише особи, що досягли 18 років.

Сьогодні,19 березня о 19 годині відбудеться грандіозний розіграш з подарунками. Головний з них – путівка до Шрі-Ланки. Присутність – обов’язкова, з собою потрібно мати документ, що посвідчує особу.
Сьогодні у «ПортCity» даруватимуть путівку в Шрі-Ланку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: PremierCity, Портcity, Шрі Ланка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні у «ПортCity» даруватимуть путівку в Шрі-Ланку
Сьогодні, 09:30
Били і катували: під Луцьком у підвалі утримували двох заручників, – ЗМІ
Сьогодні, 09:08
Курс валют у Луцьку на 19 березня
Сьогодні, 09:00
На Україну суне новий циклон зі снігопадами та морозами
Сьогодні, 08:54
Нардеп Лапін опублікував декларацію за 2017 рік
Сьогодні, 07:53
Схожі новини
Розкрадачка гробниць та любов по-французьки, - що подивитися у «PremierCity» Розкрадачка гробниць та любов по-французьки, - що подивитися у «PremierCity»
15 березень, 14:42
За двадцять днів визначать щасливця, який поїде до Шрі-Ланки За двадцять днів визначать щасливця, який поїде до Шрі-Ланки
28 лютий, 19:38
У «ПортCity» - розіграш путівки в Шрі-Ланку У «ПортCity» - розіграш путівки в Шрі-Ланку
20 лютий, 08:35
У «ПортCity» можна розважатися удвічі вигідніше У «ПортCity» можна розважатися удвічі вигідніше
12 лютий, 16:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Емоційно та відверто. «Бумбокс» відіграв «Голого Короля» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 07:31
 1
Лучанка Марія Хурсенко пройшла до наступного етапу «Голосу країни»
18 березень, 22:52
 1
Сьогодні у «ПортCity» даруватимуть путівку в Шрі-Ланку
Сьогодні, 09:30
 0
Били і катували: під Луцьком у підвалі утримували двох заручників, – ЗМІ
Сьогодні, 09:08
 0
Курс валют у Луцьку на 19 березня
Сьогодні, 09:00
 0
Медіа
відео
1/8