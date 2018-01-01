Сьогодні у «ПортCity» даруватимуть путівку в Шрі-Ланку
Сьогодні, 09:30
Торгово-розважальний центр «ПортCity» дарує путівку на відпочинок для постійних відвідувачів.
Усі, хто заповнить анкету 19 березня до 19 години на першому поверсі ТРЦ можуть взяти участь у розіграші, - повідомляє прес-служба закладу.
Торгово-розважальний центр «ПортCity» розігрує путівку у сонячну Шрі-Ланку. Аби стати переможцем потрібно лише заповнити анкету й прийти на розіграш. Вкидати її у скриньку можна лише раз, й усі поля мають бути заповненими. Участь можуть взяти лише особи, що досягли 18 років.
Сьогодні,19 березня о 19 годині відбудеться грандіозний розіграш з подарунками. Головний з них – путівка до Шрі-Ланки. Присутність – обов’язкова, з собою потрібно мати документ, що посвідчує особу.
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Усі, хто заповнить анкету 19 березня до 19 години на першому поверсі ТРЦ можуть взяти участь у розіграші, - повідомляє прес-служба закладу.
Торгово-розважальний центр «ПортCity» розігрує путівку у сонячну Шрі-Ланку. Аби стати переможцем потрібно лише заповнити анкету й прийти на розіграш. Вкидати її у скриньку можна лише раз, й усі поля мають бути заповненими. Участь можуть взяти лише особи, що досягли 18 років.
Сьогодні,19 березня о 19 годині відбудеться грандіозний розіграш з подарунками. Головний з них – путівка до Шрі-Ланки. Присутність – обов’язкова, з собою потрібно мати документ, що посвідчує особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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