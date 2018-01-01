Сьогодні у «ПортCity» даруватимуть путівку в Шрі-Ланку

Торгово-розважальний центр «ПортCity» дарує путівку на відпочинок для постійних відвідувачів.Усі, хто заповнить анкету 19 березня до 19 години на першому поверсі ТРЦ можуть взяти участь у розіграші, - повідомляє прес-служба закладу.Торгово-розважальний центр «ПортCity» розігрує путівку у сонячну Шрі-Ланку. Аби стати переможцем потрібно лише заповнити анкету й прийти на розіграш. Вкидати її у скриньку можна лише раз, й усі поля мають бути заповненими. Участь можуть взяти лише особи, що досягли 18 років.Сьогодні,19 березня о 19 годині відбудеться грандіозний розіграш з подарунками. Головний з них – путівка до Шрі-Ланки. Присутність – обов’язкова, з собою потрібно мати документ, що посвідчує особу.