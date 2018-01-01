Менше листів пишіть у Кабінет Міністрів, – Гунчик
Сьогодні, 10:04
Очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик звернувся до представників влади у районах з проханням писати менше звернень у Кабмін про нестачу фінансування у різних сферах діяльності.
Про це йшлося 19 березня під час оперативної наради.
«Менше пишіть листів у Кабінет Міністрів», – сказав Володимир Гунчик, мовляв, більшість цих листів повертається в обласну адміністрацію. А потім у керівників області запитують, чому вони не можуть розібратись на місцях, маючи перевиконання бюджетів.
Гунчик навів приклад ситуації, яка виникла у Камінь-Каширському районі. Там 50% дитячих садочків фінансуються із державного бюджету, хоча повинні були б утримуватись за рахунок місцевих коштів.
За його словами, в більшості районів розраховують на субвенції, а треба дивитись на власні ресурси. «Іде непогане виконання бюджетів. Ми маємо багато резервів, які дозволяють наповнювати місцеві бюджети», – підсумував губернатор.
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Про це йшлося 19 березня під час оперативної наради.
«Менше пишіть листів у Кабінет Міністрів», – сказав Володимир Гунчик, мовляв, більшість цих листів повертається в обласну адміністрацію. А потім у керівників області запитують, чому вони не можуть розібратись на місцях, маючи перевиконання бюджетів.
Гунчик навів приклад ситуації, яка виникла у Камінь-Каширському районі. Там 50% дитячих садочків фінансуються із державного бюджету, хоча повинні були б утримуватись за рахунок місцевих коштів.
За його словами, в більшості районів розраховують на субвенції, а треба дивитись на власні ресурси. «Іде непогане виконання бюджетів. Ми маємо багато резервів, які дозволяють наповнювати місцеві бюджети», – підсумував губернатор.
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