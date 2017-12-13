На Волині горів «КамАЗ»
Сьогодні, 10:10
У Ковелі загорівся вантажний автомобіль «КамАЗ».
Про це на оперативній нараді при міському голові розповів начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський, – пише ПроКовель.
За інформацією посадовця, НП трапилася 17 березня. Вогонь встиг повністю охопити кабіну автомобіля. Рятувальники зуміли приборкати вогонь.
Також останніми днями пожежний підрозділ залучали і до проведення аварійно-рятувальних робіт. Так, за словами заступника міського голови Андрія Товстиги, рятувальники двічі приходили на допомогу тим, хто опинився у заметах. Приміром, минулої п’ятниці вони витягли зі снігу фуру, яка з’їхала з дороги, а позавчора – допомогли кареті швидкій, яка застрягла в сніговому заметі.
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Про це на оперативній нараді при міському голові розповів начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський, – пише ПроКовель.
За інформацією посадовця, НП трапилася 17 березня. Вогонь встиг повністю охопити кабіну автомобіля. Рятувальники зуміли приборкати вогонь.
Також останніми днями пожежний підрозділ залучали і до проведення аварійно-рятувальних робіт. Так, за словами заступника міського голови Андрія Товстиги, рятувальники двічі приходили на допомогу тим, хто опинився у заметах. Приміром, минулої п’ятниці вони витягли зі снігу фуру, яка з’їхала з дороги, а позавчора – допомогли кареті швидкій, яка застрягла в сніговому заметі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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