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На Волині горів «КамАЗ»

На Волині горів «КамАЗ»
У Ковелі загорівся вантажний автомобіль «КамАЗ».

Про це на оперативній нараді при міському голові розповів начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський, – пише ПроКовель.


За інформацією посадовця, НП трапилася 17 березня. Вогонь встиг повністю охопити кабіну автомобіля. Рятувальники зуміли приборкати вогонь.

Також останніми днями пожежний підрозділ залучали і до проведення аварійно-рятувальних робіт. Так, за словами заступника міського голови Андрія Товстиги, рятувальники двічі приходили на допомогу тим, хто опинився у заметах. Приміром, минулої п’ятниці вони витягли зі снігу фуру, яка з’їхала з дороги, а позавчора – допомогли кареті швидкій, яка застрягла в сніговому заметі.

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Теги: пожежа, НП, авто
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