На Волині горів «КамАЗ»





Про це на оперативній нараді при міському голові розповів начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому Юрій Дідковський, – пише





За інформацією посадовця, НП трапилася 17 березня. Вогонь встиг повністю охопити кабіну автомобіля. Рятувальники зуміли приборкати вогонь.



Також останніми днями пожежний підрозділ залучали і до проведення аварійно-рятувальних робіт. Так, за словами заступника міського голови Андрія Товстиги, рятувальники двічі приходили на допомогу тим, хто опинився у заметах. Приміром, минулої п’ятниці вони витягли зі снігу фуру, яка з’їхала з дороги, а позавчора – допомогли кареті швидкій, яка застрягла в сніговому заметі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі загорівся вантажний автомобіль «КамАЗ».Про це на оперативній нараді при міському голові розповів начальник відділу цивільного захисту та екологічної безпеки міськвиконкому, – пише ПроКовель За інформацією посадовця, НП трапилася 17 березня. Вогонь встиг повністю охопити кабіну автомобіля. Рятувальники зуміли приборкати вогонь.Також останніми днями пожежний підрозділ залучали і до проведення аварійно-рятувальних робіт. Так, за словами заступника міського голови Андрія Товстиги, рятувальники двічі приходили на допомогу тим, хто опинився у заметах. Приміром, минулої п’ятниці вони витягли зі снігу фуру, яка з’їхала з дороги, а позавчора – допомогли кареті швидкій, яка застрягла в сніговому заметі.

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