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У Ковелі п’янючий водій вчинив аварію. ФОТО

У Ковелі п’янючий водій вчинив аварію. ФОТО
Чоловік, вміст алкоголю в крові якого перевищував норму в 12 разів, вчинив аварію в Ковелі.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.

Так, учора, 18 березня, близько 21 години, на вулиці Фестивальній в Ковелі трапилась автопригода за участю Renault та Ford Tranzit. Полісмени, які прибули на виклик, помітили у водія Renault ознаки сп’яніння.

Чоловік погодився пройти перевірку: мав 2,36 проміле алкоголю в крові, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму 0,2. На нього склали відповідні протоколи.

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Теги: ДТП, аварія, НП
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