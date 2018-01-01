У Ковелі п’янючий водій вчинив аварію. ФОТО

Чоловік, вміст алкоголю в крові якого перевищував норму в 12 разів, вчинив аварію в Ковелі.Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції Волині.Так, учора, 18 березня, близько 21 години, на вулиці Фестивальній в Ковелі трапилась автопригода за участю Renault та Ford Tranzit. Полісмени, які прибули на виклик, помітили у водія Renault ознаки сп’яніння.Чоловік погодився пройти перевірку: мав 2,36 проміле алкоголю в крові, що майже в 12 разів перевищує допустиму норму 0,2. На нього склали відповідні протоколи.