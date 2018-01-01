Акробат всесвітньо відомого цирку загинув під час шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
Досвідчений акробат цирку «Cirque du Soleil» Янн Арно загинув під час виступу в Тампі, штат Флорида.
Він зірвався з висоти на сцену під час шоу «VOLTA», прямо на очах у глядачів, - повідомляють «Вісті».
Арно працював в цирку більше 15 років і вважався одним з найдосвідченіших, заявив президент і головний виконавчий директор цирку.
38-річний артист помер від отриманих травм в місцевій лікарні, зазначає «Reuters».
Нагадаємо: а червні 2013 року французька акробатка Сара Гійо-Гійяр загинула під час шоу «Cirque du Soleil». Виконуючи номер, 31-річна жінка впала в оркестрову яму. Вона померла в машині швидкої допомоги.
Тоді суд Невади засудив канадський цирк до штрафу в розмірі понад 25 тисяч доларів за недотримання техніки безпеки. Цирк визнали винним у використанні недостатньо безпечного обладнання, а також в порушеннях при навчанні артистів поводження з обладнанням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Він зірвався з висоти на сцену під час шоу «VOLTA», прямо на очах у глядачів, - повідомляють «Вісті».
Арно працював в цирку більше 15 років і вважався одним з найдосвідченіших, заявив президент і головний виконавчий директор цирку.
38-річний артист помер від отриманих травм в місцевій лікарні, зазначає «Reuters».
Нагадаємо: а червні 2013 року французька акробатка Сара Гійо-Гійяр загинула під час шоу «Cirque du Soleil». Виконуючи номер, 31-річна жінка впала в оркестрову яму. Вона померла в машині швидкої допомоги.
Тоді суд Невади засудив канадський цирк до штрафу в розмірі понад 25 тисяч доларів за недотримання техніки безпеки. Цирк визнали винним у використанні недостатньо безпечного обладнання, а також в порушеннях при навчанні артистів поводження з обладнанням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за добу рятувальники витягнули зі снігу 10 автівок
Сьогодні, 11:07
У селі на Волині - сказ
Сьогодні, 11:06
Акробат всесвітньо відомого цирку загинув під час шоу. ВІДЕО
Сьогодні, 10:33
На «ковельській» трасі – аварія
Сьогодні, 10:26