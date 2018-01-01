Акробат всесвітньо відомого цирку загинув під час шоу. ВІДЕО

Янн Арно загинув під час виступу в Тампі, штат Флорида.



Він зірвався з висоти на сцену під час шоу «VOLTA», прямо на очах у глядачів, - повідомляють



Арно працював в цирку більше 15 років і вважався одним з найдосвідченіших, заявив президент і головний виконавчий директор цирку.



38-річний артист помер від отриманих травм в місцевій лікарні, зазначає



Нагадаємо: а червні 2013 року французька акробатка Сара Гійо-Гійяр загинула під час шоу «Cirque du Soleil». Виконуючи номер, 31-річна жінка впала в оркестрову яму. Вона померла в машині швидкої допомоги.



Тоді суд Невади засудив канадський цирк до штрафу в розмірі понад 25 тисяч доларів за недотримання техніки безпеки. Цирк визнали винним у використанні недостатньо безпечного обладнання, а також в порушеннях при навчанні артистів поводження з обладнанням.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Досвідчений акробат цирку «Cirque du Soleil»загинув під час виступу в Тампі, штат Флорида.Він зірвався з висоти на сцену під час шоу «VOLTA», прямо на очах у глядачів, - повідомляють «Вісті» Арно працював в цирку більше 15 років і вважався одним з найдосвідченіших, заявив президент і головний виконавчий директор цирку.38-річний артист помер від отриманих травм в місцевій лікарні, зазначає «Reuters». Нагадаємо: а червні 2013 року французька акробатказагинула під час шоу «Cirque du Soleil». Виконуючи номер, 31-річна жінка впала в оркестрову яму. Вона померла в машині швидкої допомоги.Тоді суд Невади засудив канадський цирк до штрафу в розмірі понад 25 тисяч доларів за недотримання техніки безпеки. Цирк визнали винним у використанні недостатньо безпечного обладнання, а також в порушеннях при навчанні артистів поводження з обладнанням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію