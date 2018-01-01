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Акробат всесвітньо відомого цирку загинув під час шоу. ВІДЕО

Акробат всесвітньо відомого цирку загинув під час шоу. ВІДЕО
Досвідчений акробат цирку «Cirque du Soleil» Янн Арно загинув під час виступу в Тампі, штат Флорида.

Він зірвався з висоти на сцену під час шоу «VOLTA», прямо на очах у глядачів, - повідомляють «Вісті».

Арно працював в цирку більше 15 років і вважався одним з найдосвідченіших, заявив президент і головний виконавчий директор цирку.

38-річний артист помер від отриманих травм в місцевій лікарні, зазначає «Reuters».

Нагадаємо: а червні 2013 року французька акробатка Сара Гійо-Гійяр загинула під час шоу «Cirque du Soleil». Виконуючи номер, 31-річна жінка впала в оркестрову яму. Вона померла в машині швидкої допомоги.

Тоді суд Невади засудив канадський цирк до штрафу в розмірі понад 25 тисяч доларів за недотримання техніки безпеки. Цирк визнали винним у використанні недостатньо безпечного обладнання, а також в порушеннях при навчанні артистів поводження з обладнанням.


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Теги: цирк, смерть, Cirque du Soleil
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