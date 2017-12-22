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У селі на Волині - сказ

У селі на Волині - сказ
У селі Борохів Ківерцівського району від сказу загинув собака.

Про це стало відомо під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ківерцівській районній державній адміністрації, - пише Район.Ківерці.

Як повідомив лікар ветеринарної медицини (епізоотолог) Михайло Ковальчук дослідження підтвердило сказ у собаки.

Відтак було затверджено план дій при цьому захворюванні. Державні установи ветеринарної медицини району проводять вакцинацію котів та собак проти сказу (вакцина безкоштовна).

"Звертатися за місцем розташування ветеринарних установ. Довідки за телефоном: 2-15-42 або за адресою: м. Ківерці вул. Вишневецького, 13", – наголосив керівник ветлікарні.


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Теги: сказ, вакцина
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