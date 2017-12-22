У селі на Волині - сказ





Про це стало відомо під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ківерцівській районній державній адміністрації, - пише



Як повідомив лікар ветеринарної медицини (епізоотолог) Михайло Ковальчук дослідження підтвердило сказ у собаки.



Відтак було затверджено план дій при цьому захворюванні. Державні установи ветеринарної медицини району проводять вакцинацію котів та собак проти сказу (вакцина безкоштовна).



"Звертатися за місцем розташування ветеринарних установ. Довідки за телефоном: 2-15-42 або за адресою: м. Ківерці вул. Вишневецького, 13", – наголосив керівник ветлікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Борохів Ківерцівського району від сказу загинув собака.Про це стало відомо під час засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Ківерцівській районній державній адміністрації, - пише Район.Ківерці Як повідомив лікар ветеринарної медицини (епізоотолог)дослідження підтвердило сказ у собаки.Відтак було затверджено план дій при цьому захворюванні. Державні установи ветеринарної медицини району проводять вакцинацію котів та собак проти сказу (вакцина безкоштовна)."Звертатися за місцем розташування ветеринарних установ. Довідки за телефоном: 2-15-42 або за адресою: м. Ківерці вул. Вишневецького, 13", – наголосив керівник ветлікарні.

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