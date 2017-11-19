На Волині за добу рятувальники витягнули зі снігу 10 автівок





Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.



За добу (18-19 березня) підрозділи ДСНС у Волинській області 10 разів витягували автомобілі, котрі через погодні умови потрапили у снігові замети та кювети.



Аварійно-рятувальні роботи проводились у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ковельському, Локачинському, Любомльському, Ратнівському районах та місті Нововолинську.



«Загалом вивільнено 10 одиниць техніки та надано допомогу 40 людям», - повідомляють надзвичайники.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом доби волинські рятувальники 10 разів витягували автомобілі з снігових заметів та кюветів.Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.За добу (18-19 березня) підрозділи ДСНС у Волинській області 10 разів витягували автомобілі, котрі через погодні умови потрапили у снігові замети та кювети.Аварійно-рятувальні роботи проводились у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ковельському, Локачинському, Любомльському, Ратнівському районах та місті Нововолинську.«Загалом вивільнено 10 одиниць техніки та надано допомогу 40 людям», - повідомляють надзвичайники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію