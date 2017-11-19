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На Волині за добу рятувальники витягнули зі снігу 10 автівок

На Волині за добу рятувальники витягнули зі снігу 10 автівок
Протягом доби волинські рятувальники 10 разів витягували автомобілі з снігових заметів та кюветів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.

За добу (18-19 березня) підрозділи ДСНС у Волинській області 10 разів витягували автомобілі, котрі через погодні умови потрапили у снігові замети та кювети.

Аварійно-рятувальні роботи проводились у Володимир-Волинському, Ківерцівському, Ковельському, Локачинському, Любомльському, Ратнівському районах та місті Нововолинську.

«Загалом вивільнено 10 одиниць техніки та надано допомогу 40 людям», - повідомляють надзвичайники.

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Теги: ДСНС, рятувальники, надзвичайники, ДТП
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