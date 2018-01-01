У Запоріжжі трамвай зійшов з рейок і врізався в стовп





У понеділок, 19 березня, вагон трамвая зійшов з рейок, врізався в огорожу приватного двору і пошкодив стовп електромережі, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Сайт міста Запоріжжя».



У Запоріжжі на вулиці Шевченка, навпроти будівлі школи, вагон трамвая зійшов з рейок і пошкодив стовп електромережі.



Так, вагон трамвая по шляху в сторону вулиці Іванова зійшов з рейок і врізався в огорожу приватного двору.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В результаті зіткнення було пошкоджено стовп електромережі. Аварія сталася на вулиці Шевченка, навпроти будівлі школи.У понеділок, 19 березня, вагон трамвая зійшов з рейок, врізався в огорожу приватного двору і пошкодив стовп електромережі, - повідомляє «Кореспондент» з посиланням на «Сайт міста Запоріжжя».У Запоріжжі на вулиці Шевченка, навпроти будівлі школи, вагон трамвая зійшов з рейок і пошкодив стовп електромережі.Так, вагон трамвая по шляху в сторону вулиці Іванова зійшов з рейок і врізався в огорожу приватного двору.

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