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Утримання заручників у підвалі поблизу Луцька: подробиці від поліції

Утримання заручників у підвалі поблизу Луцька: подробиці від поліції
Двох мешканців Луцька утримували в підвалі у селі Забороль Луцького району, вимагаючи у них передати у власність втомобіль, квартиру, 5000 доларів США та «ферму біткоїнів».

Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Поліцейські встановили, що зловмисники незаконно позбавили волі двох 33-річного та 40-річного жителів Луцька. Окрім цього, правоохоронці з’ясували, що правопорушники причетні також до вчинення щодо потерпілих розбійного нападу, вимагання, а також незаконного заволодіння транспортним засобом.

З місця пригоди поліцейські вилучили пістолет «Zoraki» з набоями, декілька молотків, мобільні телефони, гроші, медикаменти, тощо.

Натомість у прокуратурі Волині повідомляють, що зловмисники напали на одного з громадян 16 березня у його власному помешканні в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку, жорстоко побили та заволоділи двома мобільними телефонами.

Потім, розбивши скло в його авто, викрали звідти гаманець із понад 5 тис. грн., самого ж потерпілого завезли у село Забороль Луцького району, де помістили у підвал.

Іншого потерпілого нападники викрали біля під'їзду будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі та, заволодівши його автомобілем, також доправили в село Забороль. Дорогою у потерпілого, якого теж били молотком та битою, відібрали гроші, ювелірні прикраси, телефони та ключі від квартири та будинку.

У підвалі в Заборолі чоловіка знову продовжували бити й навіть погрожували вбити, приставляючи до скроні пістолет. Таким чином зловмисники вимагали передати їм автомобіль, квартиру, 5000 доларів США та «ферму біткоїнів».

Усіх нападників, серед яких і такі, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, затримали та оголосили їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 185 КК України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у підвалі у селі Забороль Луцького району утримували двох чоловіків, які майнили крипто валюту

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Теги: заручники, побиття, вимагання
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