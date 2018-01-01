Утримання заручників у підвалі поблизу Луцька: подробиці від поліції
Сьогодні, 11:31
Двох мешканців Луцька утримували в підвалі у селі Забороль Луцького району, вимагаючи у них передати у власність втомобіль, квартиру, 5000 доларів США та «ферму біткоїнів».
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Поліцейські встановили, що зловмисники незаконно позбавили волі двох 33-річного та 40-річного жителів Луцька. Окрім цього, правоохоронці з’ясували, що правопорушники причетні також до вчинення щодо потерпілих розбійного нападу, вимагання, а також незаконного заволодіння транспортним засобом.
З місця пригоди поліцейські вилучили пістолет «Zoraki» з набоями, декілька молотків, мобільні телефони, гроші, медикаменти, тощо.
Натомість у прокуратурі Волині повідомляють, що зловмисники напали на одного з громадян 16 березня у його власному помешканні в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку, жорстоко побили та заволоділи двома мобільними телефонами.
Потім, розбивши скло в його авто, викрали звідти гаманець із понад 5 тис. грн., самого ж потерпілого завезли у село Забороль Луцького району, де помістили у підвал.
Іншого потерпілого нападники викрали біля під'їзду будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі та, заволодівши його автомобілем, також доправили в село Забороль. Дорогою у потерпілого, якого теж били молотком та битою, відібрали гроші, ювелірні прикраси, телефони та ключі від квартири та будинку.
У підвалі в Заборолі чоловіка знову продовжували бити й навіть погрожували вбити, приставляючи до скроні пістолет. Таким чином зловмисники вимагали передати їм автомобіль, квартиру, 5000 доларів США та «ферму біткоїнів».
Усіх нападників, серед яких і такі, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, затримали та оголосили їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 185 КК України.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у підвалі у селі Забороль Луцького району утримували двох чоловіків, які майнили крипто валюту
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Поліцейські встановили, що зловмисники незаконно позбавили волі двох 33-річного та 40-річного жителів Луцька. Окрім цього, правоохоронці з’ясували, що правопорушники причетні також до вчинення щодо потерпілих розбійного нападу, вимагання, а також незаконного заволодіння транспортним засобом.
З місця пригоди поліцейські вилучили пістолет «Zoraki» з набоями, декілька молотків, мобільні телефони, гроші, медикаменти, тощо.
Натомість у прокуратурі Волині повідомляють, що зловмисники напали на одного з громадян 16 березня у його власному помешканні в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку, жорстоко побили та заволоділи двома мобільними телефонами.
Потім, розбивши скло в його авто, викрали звідти гаманець із понад 5 тис. грн., самого ж потерпілого завезли у село Забороль Луцького району, де помістили у підвал.
Іншого потерпілого нападники викрали біля під'їзду будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі та, заволодівши його автомобілем, також доправили в село Забороль. Дорогою у потерпілого, якого теж били молотком та битою, відібрали гроші, ювелірні прикраси, телефони та ключі від квартири та будинку.
У підвалі в Заборолі чоловіка знову продовжували бити й навіть погрожували вбити, приставляючи до скроні пістолет. Таким чином зловмисники вимагали передати їм автомобіль, квартиру, 5000 доларів США та «ферму біткоїнів».
Усіх нападників, серед яких і такі, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності, затримали та оголосили їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189, ч. 2 ст. 185 КК України.
Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у підвалі у селі Забороль Луцького району утримували двох чоловіків, які майнили крипто валюту
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку поліція затримала чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 11:55
Утримання заручників у підвалі поблизу Луцька: подробиці від поліції
Сьогодні, 11:31
У Запоріжжі трамвай зійшов з рейок і врізався в стовп
Сьогодні, 11:25