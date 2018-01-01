У Луцьку поліція затримала чоловіка з наркотиками





Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної пооліції у Волинській області.



Працівники управління патрульної поліції у Волинській області спільно із військовослужбовцями Нацгвардії вилучили у 25-річного мешканця Тернопільської області прозорий поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною схожою на амфетамін.



Речовину вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Ннзаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема позбавлення волі до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку правоохоронці виявили у 25-річного мешканця Тернопільщини амфетамін.Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної пооліції у Волинській області.Працівники управління патрульної поліції у Волинській області спільно із військовослужбовцями Нацгвардії вилучили у 25-річного мешканця Тернопільської області прозорий поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною схожою на амфетамін.Речовину вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Ннзаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема позбавлення волі до трьох років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію