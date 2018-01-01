вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку поліція затримала чоловіка з наркотиками

У Луцьку поліція затримала чоловіка з наркотиками
У Луцьку правоохоронці виявили у 25-річного мешканця Тернопільщини амфетамін.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної пооліції у Волинській області.

Працівники управління патрульної поліції у Волинській області спільно із військовослужбовцями Нацгвардії вилучили у 25-річного мешканця Тернопільської області прозорий поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною схожою на амфетамін.

Речовину вилучили та направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (Ннзаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема позбавлення волі до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, правоохоронці, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Один в каное» презентують у Луцьку новий альбом
Сьогодні, 12:34
У Луцьку замість бетонного постаменту біля РАЦСу просять посадити троянди
Сьогодні, 12:12
У Луцьку поліція затримала чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 11:55
Утримання заручників у підвалі поблизу Луцька: подробиці від поліції
Сьогодні, 11:31
Волинські рятувальники здобули першість з футзалу серед силових структур
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
На ковельському кладовищі поліцейські виявили чоловіка з марихуаною На ковельському кладовищі поліцейські виявили чоловіка з марихуаною
14 березень, 17:00
На Волині торгівця кокаїном посадили на 10 років На Волині торгівця кокаїном посадили на 10 років
02 березень, 12:18
У Києві затримали хакера, якого розшукували у 30-ти країнах У Києві затримали хакера, якого розшукували у 30-ти країнах
26 лютий, 11:01
У Луцьку серед ночі затримали чоловіка з наркотиками. ВІДЕО У Луцьку серед ночі затримали чоловіка з наркотиками. ВІДЕО
31 січень, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Емоційно та відверто. «Бумбокс» відіграв «Голого Короля» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 07:31
 1
Лучанка Марія Хурсенко пройшла до наступного етапу «Голосу країни»
18 березень, 22:52
 1
У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 12:39
 0
Повідомили, скільки лучани заплатять за опалення у лютому
Сьогодні, 12:35
 0
«Один в каное» презентують у Луцьку новий альбом
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8