«Один в каное» презентують у Луцьку новий альбом
Сьогодні, 12:34
Великий концерт в рамках всеукраїнського туру відбудеться 31 березня в РЦ «Промінь».
Гурт «Один в каное» утворився у 2010-му році у Львові, тоді ж музиканти зіграли свій перший сольний концерт, після чого почали активно гастролювати, знані, як гурт без жодних студійних записів.
Гурт побував з сольними концертами у більшості великих міст України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Сучасний склад колективу творять вокалістка Ірина Швайдак, гітарист Устим Похмурський та сесійний барабанщик Ігор Дзіковський.
У 2016-му році «Один в каное» випустив дебютний альбом, який вмістив в себе творчий доробок музикантів за шість років існування.
Зараз гурт готує новий повноформатний альбом, вихід якого запланований на початок 2018-го року.
Нове музичне звучання, тексти, як досвід та філософський підхід до усього уже звучать за зачиненими дверима.
Тож, 31 березня в РЦ «Промінь» гурт Один в каное зіграє для своїх слухачів музику, якої ніхто ще не чув.
Квитки від 150 грн касі РЦ «Промінь» та онлайн: https://goo.gl/syLnsm
Зустріч концерту в Facebook: https://goo.gl/J2Gfwg
Зустріч концерту в ВК: https://goo.gl/GofGA2
Довідка за телефоном: (063) 733 22 28
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Гурт «Один в каное» утворився у 2010-му році у Львові, тоді ж музиканти зіграли свій перший сольний концерт, після чого почали активно гастролювати, знані, як гурт без жодних студійних записів.
Гурт побував з сольними концертами у більшості великих міст України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Сучасний склад колективу творять вокалістка Ірина Швайдак, гітарист Устим Похмурський та сесійний барабанщик Ігор Дзіковський.
У 2016-му році «Один в каное» випустив дебютний альбом, який вмістив в себе творчий доробок музикантів за шість років існування.
Зараз гурт готує новий повноформатний альбом, вихід якого запланований на початок 2018-го року.
Нове музичне звучання, тексти, як досвід та філософський підхід до усього уже звучать за зачиненими дверима.
Тож, 31 березня в РЦ «Промінь» гурт Один в каное зіграє для своїх слухачів музику, якої ніхто ще не чув.
Квитки від 150 грн касі РЦ «Промінь» та онлайн: https://goo.gl/syLnsm
Зустріч концерту в Facebook: https://goo.gl/J2Gfwg
Зустріч концерту в ВК: https://goo.gl/GofGA2
Довідка за телефоном: (063) 733 22 28
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 12:39
Повідомили, скільки лучани заплатять за опалення у лютому
Сьогодні, 12:35
«Один в каное» презентують у Луцьку новий альбом
Сьогодні, 12:34
У Луцьку поліція затримала чоловіка з наркотиками
Сьогодні, 11:55