«Один в каное» вже в цю суботу у Луцьку!





Гурт «Один в каное» утворився у 2010-му році у Львові, тоді ж музиканти зіграли свій перший сольний концерт, після чого почали активно гастролювати, знані, як гурт без жодних студійних записів.



Гурт побував з сольними концертами у більшості великих міст України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Сучасний склад колективу творять вокалістка Ірина Швайдак, гітарист Устим Похмурський та сесійний барабанщик Ігор Дзіковський.



У 2016-му році «Один в каное» випустив дебютний альбом, який вмістив в себе творчий доробок музикантів за шість років існування.



Зараз гурт готує новий повноформатний альбом, вихід якого запланований на початок 2018-го року.



Нове музичне звучання, тексти, як досвід та філософський підхід до усього уже звучать за зачиненими дверима.



Тож, 31 березня в РЦ «Промінь» гурт Один в каное зіграє для своїх слухачів музику, якої ніхто ще не чув.



Квитки від 150 грн касі РЦ «Промінь» та онлайн:

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Довідка за телефоном: (063) 733 22 28











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