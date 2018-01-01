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«Один в каное» вже в цю суботу у Луцьку!

«Один в каное» вже в цю суботу у Луцьку!
Великий концерт в рамках всеукраїнського туру відбудеться 31 березня в РЦ «Промінь».

Гурт «Один в каное» утворився у 2010-му році у Львові, тоді ж музиканти зіграли свій перший сольний концерт, після чого почали активно гастролювати, знані, як гурт без жодних студійних записів.

Гурт побував з сольними концертами у більшості великих міст України, виступав у Чехії, Франції, Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь у багатьох фестивалях. Сучасний склад колективу творять вокалістка Ірина Швайдак, гітарист Устим Похмурський та сесійний барабанщик Ігор Дзіковський.

У 2016-му році «Один в каное» випустив дебютний альбом, який вмістив в себе творчий доробок музикантів за шість років існування.

Зараз гурт готує новий повноформатний альбом, вихід якого запланований на початок 2018-го року.

Нове музичне звучання, тексти, як досвід та філософський підхід до усього уже звучать за зачиненими дверима.

Тож, 31 березня в РЦ «Промінь» гурт Один в каное зіграє для своїх слухачів музику, якої ніхто ще не чув.

Квитки від 150 грн касі РЦ «Промінь» та онлайн: https://goo.gl/syLnsm
Зустріч концерту в Facebook: https://goo.gl/J2Gfwg
Зустріч концерту в ВК: https://goo.gl/GofGA2
Довідка за телефоном: (063) 733 22 28



«Один в каное» вже в цю суботу у Луцьку!


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Теги: Один в каное, музика, концерт, РЦ Промінь
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