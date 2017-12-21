Повідомили, скільки лучани заплатять за опалення у лютому
Сьогодні, 12:35
Для лучан вартість опалення 1 квадратного метра у лютому збільшилась на 11,05 гривень.
Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".
Зазначається, що «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у лютому 2018 року в розмірі 45,33 грн за кв.м.
Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці склала мінус 3,86 С. (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - + 1,47 С).
Отже, враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 кв.м у лютому 2018 року вища від базового тарифу на 11,05 грн.
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Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".
Зазначається, що «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у лютому 2018 року в розмірі 45,33 грн за кв.м.
Середня фактична температура зовнішнього повітря у розрахунковому місяці склала мінус 3,86 С. (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі - + 1,47 С).
Отже, враховуючи фактичну температуру зовнішнього повітря, вартість 1 кв.м у лютому 2018 року вища від базового тарифу на 11,05 грн.
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