У місті на Волині горів автомобіль

Автомобіль Fiat Doblo спалахнув в дворі будинку на вулиці Ковельській у Камені-Каширському.Пожежа трапилася у ніч на 19 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, до правоохоронців близько 5 години надійшло повідомлення від місцевого відділу ДСНС про те, що близько 3 години загорівся автомобіль, який належить 50-річній місцевій мешканці.На місце події виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група. Пожежу ліквідували. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція провела детальний огляд місця події.За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.