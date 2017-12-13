У місті на Волині горів автомобіль
Сьогодні, 12:39
Автомобіль Fiat Doblo спалахнув в дворі будинку на вулиці Ковельській у Камені-Каширському.
Пожежа трапилася у ніч на 19 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, до правоохоронців близько 5 години надійшло повідомлення від місцевого відділу ДСНС про те, що близько 3 години загорівся автомобіль, який належить 50-річній місцевій мешканці.
На місце події виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група. Пожежу ліквідували. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція провела детальний огляд місця події.
За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
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Пожежа трапилася у ніч на 19 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, до правоохоронців близько 5 години надійшло повідомлення від місцевого відділу ДСНС про те, що близько 3 години загорівся автомобіль, який належить 50-річній місцевій мешканці.
На місце події виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група. Пожежу ліквідували. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція провела детальний огляд місця події.
За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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