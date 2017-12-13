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У місті на Волині горів автомобіль

У місті на Волині горів автомобіль
Автомобіль Fiat Doblo спалахнув в дворі будинку на вулиці Ковельській у Камені-Каширському.

Пожежа трапилася у ніч на 19 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, до правоохоронців близько 5 години надійшло повідомлення від місцевого відділу ДСНС про те, що близько 3 години загорівся автомобіль, який належить 50-річній місцевій мешканці.

На місце події виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група. Пожежу ліквідували. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція провела детальний огляд місця події.

За цим фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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Теги: пожежа, НП, авто
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