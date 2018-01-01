Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня
Сьогодні, 16:04
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
12 березня
Волинянка Олеся Зілінська, яка збирає кошти на лікування доньки, стала жертвою шахраїв.
У Луцьку виявили людей, які збирали кошти на лікування, виконуючи пісні російських виконавців. Благодійний фонд, від імені якого вони проводили збір, «засвітився» у кримінальному провадженні у Чергівецькій області.
На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок.
У селі на Волині пенсіонер вчинив самогубство.
13 березня
Під Луцьком зник чоловік: пішов у ліс і не повернувся.
Знайшли дитину, яка майже місяць тому зникла під кригою.
У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю.
14 березня
На Світязі втопився 63-річний рибалка.
За добу шахраї видурили у волинян більше ста тисяч.
У Луцьку 30-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки.
У селі на Волині повісився 11-річний хлопчик. Виявилось, що він повісився в один день зі своїм дідусем.
Помер волинянин, який вистрелив собі у голову 13 березня.
15 березня
У смертельній аварії в Луцьку загинула жінка-медик.
У Луцькому міськрайонному суді відбулись обшуки в кабінетах суддів Олега Ющука та Андрія Сівчука.
На Волині викрили організовану озброєну групу, до складу якої входило близько 25 осіб, що спеціалізувались на крадіжках нафтопродуктів.
У Локачинському районі автомобіль MAN провалився під асфальт.
16 березня
З вікна Луцької клінічної лікарні вистрибнув чоловік і загинув.
У Луцьку представники громадських організацій та атовці пікетували прокуратуру.
У Нововолинську невідомі винесли з квартир золотих виробів на 13 тисяч.
У Горохівському районі у власному помешканні замерз чоловік.
Через негоду на Волині КАМАЗ зім’яв буса, 2 людини опинились в лікарні.
17 березня
У Луцьку насмерть замерз чоловік.
18 березня
На кордоні з Білоруссю зі стріляниною ловили контрабандиста.
У Камінь-Каширському районі чоловік рубав ополонку у ставку, провалився під лід і втонув.
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12 березня
Волинянка Олеся Зілінська, яка збирає кошти на лікування доньки, стала жертвою шахраїв.
У Луцьку виявили людей, які збирали кошти на лікування, виконуючи пісні російських виконавців. Благодійний фонд, від імені якого вони проводили збір, «засвітився» у кримінальному провадженні у Чергівецькій області.
На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок.
У селі на Волині пенсіонер вчинив самогубство.
13 березня
Під Луцьком зник чоловік: пішов у ліс і не повернувся.
Знайшли дитину, яка майже місяць тому зникла під кригою.
У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю.
14 березня
На Світязі втопився 63-річний рибалка.
За добу шахраї видурили у волинян більше ста тисяч.
У Луцьку 30-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки.
У селі на Волині повісився 11-річний хлопчик. Виявилось, що він повісився в один день зі своїм дідусем.
Помер волинянин, який вистрелив собі у голову 13 березня.
15 березня
У смертельній аварії в Луцьку загинула жінка-медик.
У Луцькому міськрайонному суді відбулись обшуки в кабінетах суддів Олега Ющука та Андрія Сівчука.
На Волині викрили організовану озброєну групу, до складу якої входило близько 25 осіб, що спеціалізувались на крадіжках нафтопродуктів.
У Локачинському районі автомобіль MAN провалився під асфальт.
16 березня
З вікна Луцької клінічної лікарні вистрибнув чоловік і загинув.
У Луцьку представники громадських організацій та атовці пікетували прокуратуру.
У Нововолинську невідомі винесли з квартир золотих виробів на 13 тисяч.
У Горохівському районі у власному помешканні замерз чоловік.
Через негоду на Волині КАМАЗ зім’яв буса, 2 людини опинились в лікарні.
17 березня
У Луцьку насмерть замерз чоловік.
18 березня
На кордоні з Білоруссю зі стріляниною ловили контрабандиста.
У Камінь-Каширському районі чоловік рубав ополонку у ставку, провалився під лід і втонув.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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