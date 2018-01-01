Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



12 березня



Волинянка Олеся Зілінська, яка збирає кошти на лікування доньки,



У Луцьку виявили людей, які збирали кошти на лікування, виконуючи пісні російських виконавців. Благодійний фонд, від імені якого вони проводили збір,



На Волині







У селі на Волині пенсіонер



13 березня



Під Луцьком



Знайшли дитину, яка майже місяць тому



У Луцьку







14 березня



На Світязі



За добу шахраї



У Луцьку 30-річний чоловік



У селі на Волині







15 березня



У смертельній аварії в Луцьку



У Луцькому міськрайонному судіОлега Ющука та Андрія Сівчука.



На Волині







У Локачинському районі автомобіль MAN







16 березня



З вікна Луцької клінічної лікарні



У Луцьку представники громадських організацій та атовці







У Нововолинську невідомі



У Горохівському районі у власному помешканні



Через негоду на Волині КАМАЗ зім’яв буса, 2 людини







17 березня



У Луцьку насмерть



18 березня



На кордоні з Білоруссю зі стріляниною







У Камінь-Каширському районі чоловік рубав ополонку у ставку, провалився під лід і





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.Волинянка, яка збирає кошти на лікування доньки, стала жертвою шахраїв.У Луцьку виявили людей, які збирали кошти на лікування, виконуючи пісні російських виконавців. Благодійний фонд, від імені якого вони проводили збір, «засвітився» у кримінальному провадженні у Чергівецькій області.На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок.У селі на Волині пенсіонер вчинив самогубство.Під Луцьком зник чоловік: пішов у ліс і не повернувся.Знайшли дитину, яка майже місяць тому зникла під кригою.У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю.На Світязі втопився 63-річний рибалка.За добу шахраї видурили у волинян більше ста тисяч.У Луцьку 30-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки.У селі на Волині повісився 11-річний хлопчик. Виявилось, що він повісився в один день зі своїм дідусем. Помер волинянин, який вистрелив собі у голову 13 березня.У смертельній аварії в Луцьку загинула жінка-медик.У Луцькому міськрайонному суді відбулись обшуки в кабінетах суддівтаНа Волині викрили організовану озброєну групу, до складу якої входило близько 25 осіб, що спеціалізувались на крадіжках нафтопродуктів.У Локачинському районі автомобіль MAN провалився під асфальт.З вікна Луцької клінічної лікарні вистрибнув чоловік і загинув.У Луцьку представники громадських організацій та атовці пікетували прокуратуру.У Нововолинську невідомі винесли з квартир золотих виробів на 13 тисяч.У Горохівському районі у власному помешканні замерз чоловік.Через негоду на Волині КАМАЗ зім’яв буса, 2 людини опинились в лікарні.У Луцьку насмерть замерз чоловік.На кордоні з Білоруссю зі стріляниною ловили контрабандиста.У Камінь-Каширському районі чоловік рубав ополонку у ставку, провалився під лід і втонув

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію