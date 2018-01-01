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Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня

Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про надзвичайні новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

12 березня

Волинянка Олеся Зілінська, яка збирає кошти на лікування доньки, стала жертвою шахраїв.

У Луцьку виявили людей, які збирали кошти на лікування, виконуючи пісні російських виконавців. Благодійний фонд, від імені якого вони проводили збір, «засвітився» у кримінальному провадженні у Чергівецькій області.

На Волині вилучили 50 ящиків контрафактних цигарок.

Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня


У селі на Волині пенсіонер вчинив самогубство.

13 березня

Під Луцьком зник чоловік: пішов у ліс і не повернувся.

Знайшли дитину, яка майже місяць тому зникла під кригою.

У Луцьку поширили плакати з депутатами, які «вкрали» землю.

Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня


14 березня

На Світязі втопився 63-річний рибалка.

За добу шахраї видурили у волинян більше ста тисяч.

У Луцьку 30-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки.

У селі на Волині повісився 11-річний хлопчик. Виявилось, що він повісився в один день зі своїм дідусем.

Помер волинянин, який вистрелив собі у голову 13 березня.

15 березня

У смертельній аварії в Луцьку загинула жінка-медик.

У Луцькому міськрайонному суді відбулись обшуки в кабінетах суддів Олега Ющука та Андрія Сівчука.

На Волині викрили організовану озброєну групу, до складу якої входило близько 25 осіб, що спеціалізувались на крадіжках нафтопродуктів.

Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня


У Локачинському районі автомобіль MAN провалився під асфальт.

Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня


16 березня

З вікна Луцької клінічної лікарні вистрибнув чоловік і загинув.

У Луцьку представники громадських організацій та атовці пікетували прокуратуру.

Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня


У Нововолинську невідомі винесли з квартир золотих виробів на 13 тисяч.

У Горохівському районі у власному помешканні замерз чоловік.

Через негоду на Волині КАМАЗ зім’яв буса, 2 людини опинились в лікарні.

Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня


17 березня

У Луцьку насмерть замерз чоловік.

18 березня

На кордоні з Білоруссю зі стріляниною ловили контрабандиста.

Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня


У Камінь-Каширському районі чоловік рубав ополонку у ставку, провалився під лід і втонув.


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Теги: надзвичайні новини, смерть, самогубство, стрілянина, ДТП, аварія
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