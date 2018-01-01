Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
Сьогодні, 16:38
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.
12 березня
Волинська дзюдоїстка Анастасія Турчик здобула «срібло» на міжнародному турнірі.
15-річному Максиму Павловичу, який врятував другокласника Максима Покрову, вручили медаль «За мужність та героїзм».
У «ПортCity» військовий, який воював у складі «Айдару», Руслан Кашаюк презентував виставку художніх робіт.
13 березня
Уродженка Нововолинська Міла Чернишева, котра зараз мешкає в Торонто, потрапила у фіналу конкурсу краси «Міс українська Канада – 2018».
Двоє дітей з Волині виграли стипендій на 430 тисяч доларів США.
На храмі Святого Миколая Чудотворця у місті Волноваха, на який збирали гроші всім миром на Волині, нарешті встановили куполи.
14 березня
На волинському озері влаштували центр абілітації для атовців.
Бійців громадського формування «Національні Дружини Волині» нагородили почесними грамотами в честь відзначення Дня добровольця.
Лицарі клубу «Айна Бера» привезли «золото» та «срібло» із європейського чемпіонату.
Волинська борчиня Ольга Падошик здобула «срібло» на чемпіонаті України.
Луцькі спортсмени здобули «золото» на чемпіонаті з джиу-джитсу у Львові.
15 березня
У Луцьку презентували маркетингове дослідження туристичної привабливості міста.
У Луцьку відбувся літературний вечір інтимної та еротичної поезії, організований культурним об’єднанням «100Вт».
16 березня
Дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, влаштували відпочинок на Світязі.
Гурт «Тінь Сонця» відіграв драйвовий концерт у Луцьку.
17 березня
Волинському капелану протоієрею Михайлу Бучаку вручили орден Великомученика Юрія Переможця та нагрудний знак начальника Генерального штабу.
18 березня
Лучанка Марія Хурсенко пройшла до наступного етапу «Голосу країни».
Учні та викладачі Луцької музичної школи №2 презентували творчий доробок.
В останній день Паралімпіади у корейському Пхьончхані волинська лижниця Юлія Батенкова-Бауман завоювала золоту медаль.
«Бумбокс» завітав у Луцьк із платівкою «Голий Король».
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12 березня
Волинська дзюдоїстка Анастасія Турчик здобула «срібло» на міжнародному турнірі.
15-річному Максиму Павловичу, який врятував другокласника Максима Покрову, вручили медаль «За мужність та героїзм».
У «ПортCity» військовий, який воював у складі «Айдару», Руслан Кашаюк презентував виставку художніх робіт.
13 березня
Уродженка Нововолинська Міла Чернишева, котра зараз мешкає в Торонто, потрапила у фіналу конкурсу краси «Міс українська Канада – 2018».
Двоє дітей з Волині виграли стипендій на 430 тисяч доларів США.
На храмі Святого Миколая Чудотворця у місті Волноваха, на який збирали гроші всім миром на Волині, нарешті встановили куполи.
14 березня
На волинському озері влаштували центр абілітації для атовців.
Бійців громадського формування «Національні Дружини Волині» нагородили почесними грамотами в честь відзначення Дня добровольця.
Лицарі клубу «Айна Бера» привезли «золото» та «срібло» із європейського чемпіонату.
Волинська борчиня Ольга Падошик здобула «срібло» на чемпіонаті України.
Луцькі спортсмени здобули «золото» на чемпіонаті з джиу-джитсу у Львові.
15 березня
У Луцьку презентували маркетингове дослідження туристичної привабливості міста.
У Луцьку відбувся літературний вечір інтимної та еротичної поезії, організований культурним об’єднанням «100Вт».
16 березня
Дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, влаштували відпочинок на Світязі.
Гурт «Тінь Сонця» відіграв драйвовий концерт у Луцьку.
17 березня
Волинському капелану протоієрею Михайлу Бучаку вручили орден Великомученика Юрія Переможця та нагрудний знак начальника Генерального штабу.
18 березня
Лучанка Марія Хурсенко пройшла до наступного етапу «Голосу країни».
Учні та викладачі Луцької музичної школи №2 презентували творчий доробок.
В останній день Паралімпіади у корейському Пхьончхані волинська лижниця Юлія Батенкова-Бауман завоювала золоту медаль.
«Бумбокс» завітав у Луцьк із платівкою «Голий Король».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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