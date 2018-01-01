Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині

Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.



12 березня



Волинська дзюдоїстка Анастасія Турчик



15-річному Максиму Павловичу, який врятував другокласника Максима Покрову,



У «ПортCity» військовий, який воював у складі «Айдару», Руслан Кашаюк







13 березня



Уродженка Нововолинська Міла Чернишева, котра зараз мешкає в Торонто,







Двоє дітей з Волині



На храмі Святого Миколая Чудотворця у місті Волноваха, на який збирали гроші всім миром на Волині, нарешті







14 березня



На волинському озері







Бійців громадського формування «Національні Дружини Волині»







Лицарі клубу «Айна Бера»







Волинська борчиня Ольга Падошик



Луцькі спортсмени







15 березня



У Луцьку







У Луцьку







16 березня



Дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах,







Гурт «Тінь Сонця»







17 березня



Волинському капелану протоієрею Михайлу Бучаку



18 березня



Лучанка Марія Хурсенко



Учні та викладачі Луцької музичної школи №2







В останній день Паралімпіади у корейському Пхьончхані волинська лижниця Юлія Батенкова-Бауман



«Бумбокс»





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.Волинська дзюдоїстка здобула «срібло» на міжнародному турнірі.15-річному, який врятував другокласника вручили медаль «За мужність та героїзм».У «ПортCity» військовий, який воював у складі «Айдару», презентував виставку художніх робіт.Уродженка Нововолинська, котра зараз мешкає в Торонто, потрапила у фіналу конкурсу краси «Міс українська Канада – 2018».Двоє дітей з Волині виграли стипендій на 430 тисяч доларів США.На храмі Святого Миколая Чудотворця у місті Волноваха, на який збирали гроші всім миром на Волині, нарешті встановили куполи.На волинському озері влаштували центр абілітації для атовців.Бійців громадського формування «Національні Дружини Волині» нагородили почесними грамотами в честь відзначення Дня добровольця.Лицарі клубу «Айна Бера» привезли «золото» та «срібло» із європейського чемпіонату.Волинська борчиня здобула «срібло» на чемпіонаті України.Луцькі спортсмени здобули «золото» на чемпіонаті з джиу-джитсу у Львові.У Луцьку презентували маркетингове дослідження туристичної привабливості міста.У Луцьку відбувся літературний вечір інтимної та еротичної поезії, організований культурним об’єднанням «100Вт».Дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, влаштували відпочинок на Світязі.Гурт «Тінь Сонця» відіграв драйвовий концерт у Луцьку.Волинському капелану протоієрею вручили орден Великомученика Юрія Переможця та нагрудний знак начальника Генерального штабу.Лучанка пройшла до наступного етапу «Голосу країни».Учні та викладачі Луцької музичної школи №2 презентували творчий доробок.В останній день Паралімпіади у корейському Пхьончхані волинська лижниця Юлія Батенкова-Бауман завоювала золоту медаль.«Бумбокс» завітав у Луцьк із платівкою «Голий Король».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію