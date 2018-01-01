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Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
Інформаційне агентство ВолиньPost нагадує про хороші новини з життя Волинської області, що сталися протягом останнього тижня.

12 березня

Волинська дзюдоїстка Анастасія Турчик здобула «срібло» на міжнародному турнірі.

15-річному Максиму Павловичу, який врятував другокласника Максима Покрову, вручили медаль «За мужність та героїзм».

У «ПортCity» військовий, який воював у складі «Айдару», Руслан Кашаюк презентував виставку художніх робіт.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


13 березня

Уродженка Нововолинська Міла Чернишева, котра зараз мешкає в Торонто, потрапила у фіналу конкурсу краси «Міс українська Канада – 2018».



Двоє дітей з Волині виграли стипендій на 430 тисяч доларів США.

На храмі Святого Миколая Чудотворця у місті Волноваха, на який збирали гроші всім миром на Волині, нарешті встановили куполи.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


14 березня

На волинському озері влаштували центр абілітації для атовців.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


Бійців громадського формування «Національні Дружини Волині» нагородили почесними грамотами в честь відзначення Дня добровольця.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


Лицарі клубу «Айна Бера» привезли «золото» та «срібло» із європейського чемпіонату.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


Волинська борчиня Ольга Падошик здобула «срібло» на чемпіонаті України.

Луцькі спортсмени здобули «золото» на чемпіонаті з джиу-джитсу у Львові.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


15 березня

У Луцьку презентували маркетингове дослідження туристичної привабливості міста.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


У Луцьку відбувся літературний вечір інтимної та еротичної поезії, організований культурним об’єднанням «100Вт».

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


16 березня

Дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, влаштували відпочинок на Світязі.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


Гурт «Тінь Сонця» відіграв драйвовий концерт у Луцьку.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


17 березня

Волинському капелану протоієрею Михайлу Бучаку вручили орден Великомученика Юрія Переможця та нагрудний знак начальника Генерального штабу.

18 березня

Лучанка Марія Хурсенко пройшла до наступного етапу «Голосу країни».

Учні та викладачі Луцької музичної школи №2 презентували творчий доробок.

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині


В останній день Паралімпіади у корейському Пхьончхані волинська лижниця Юлія Батенкова-Бауман завоювала золоту медаль.

«Бумбокс» завітав у Луцьк із платівкою «Голий Король».

Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині

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Теги: добрі новини, варте уваге, Бумбокс, нагорода
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