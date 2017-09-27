У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»

У Луцьку відбудеться фестиваль «Князівський бенкет».9 червня оживе історія і дух середньовіччя повернеться до Луцька, - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.Площа перед замком загомонить ярмарком, замайорить середньовічним вбранням, забряжчить лицарськими обладунками, зазвучить середньовічними мелодіями, запахне давніми стравами, огорнеться містикою й навіть… налякає своїми жорстокими законами.«Князь Вітовт запросить усіх на «Князівський бенкет»! Якщо ви бачите себе не лише в ролі глядача, а готові стати учасником цього колоритного дійства, то запропонуйте як саме ви можете дотворити атмосферу середньовіччя, заповніть просту анкету до 1 квітня і ми дамо відповідь про можливість участі. Творімо і бенкетуймо разом», - йдеться у повідомленні.За додатковою інформацію звертайтесь в управління туризму та промоції міста, або ж за тел. +38 0332 777956; +38 0332 777924