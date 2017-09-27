У Луцьку відбудеться «Князівський бенкет»
Сьогодні, 12:59
У Луцьку відбудеться фестиваль «Князівський бенкет».
9 червня оживе історія і дух середньовіччя повернеться до Луцька, - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Площа перед замком загомонить ярмарком, замайорить середньовічним вбранням, забряжчить лицарськими обладунками, зазвучить середньовічними мелодіями, запахне давніми стравами, огорнеться містикою й навіть… налякає своїми жорстокими законами.
«Князь Вітовт запросить усіх на «Князівський бенкет»! Якщо ви бачите себе не лише в ролі глядача, а готові стати учасником цього колоритного дійства, то запропонуйте як саме ви можете дотворити атмосферу середньовіччя, заповніть просту анкету до 1 квітня і ми дамо відповідь про можливість участі. Творімо і бенкетуймо разом», - йдеться у повідомленні.
За додатковою інформацію звертайтесь в управління туризму та промоції міста, або ж за тел. +38 0332 777956; +38 0332 777924
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9 червня оживе історія і дух середньовіччя повернеться до Луцька, - повідомляє прес-служба Луцької міської ради.
Площа перед замком загомонить ярмарком, замайорить середньовічним вбранням, забряжчить лицарськими обладунками, зазвучить середньовічними мелодіями, запахне давніми стравами, огорнеться містикою й навіть… налякає своїми жорстокими законами.
«Князь Вітовт запросить усіх на «Князівський бенкет»! Якщо ви бачите себе не лише в ролі глядача, а готові стати учасником цього колоритного дійства, то запропонуйте як саме ви можете дотворити атмосферу середньовіччя, заповніть просту анкету до 1 квітня і ми дамо відповідь про можливість участі. Творімо і бенкетуймо разом», - йдеться у повідомленні.
За додатковою інформацію звертайтесь в управління туризму та промоції міста, або ж за тел. +38 0332 777956; +38 0332 777924
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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