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На Київщині BMW протаранило вантажівку: четверо людей загинуло

На Київщині BMW протаранило вантажівку: четверо людей загинуло
У Київській області вчора, 18 березня, сталась ДТП за участі вантажівки та BMW, внаслідок чого загинуло чотири людини.

Про це повідомляє ГУ НП області в Facebook.

Встановлено, що водій автомобіля BMW з номерами литовської реєстрації на заокругленій ділянці автодороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ.

У результаті ДТП водій легкового авто 25-річний та три пасажири 26, 27-річного віку від отриманих тяжких травм, несумісних з життям, померли на місці аварії.

Пасажирка вантажівки, 49-річна жінка, каретою швидкої допомоги доправлена до районної лікарні, де їй діагностували забійна рана носа, закриту травму голови та струг головного мозку.

Всі потерпілі дорожньо-транспортної пригоди – жителі села Феневичі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП, опитуються свідки.

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Теги: аварія
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бляхи не причому!?
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