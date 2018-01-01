На Київщині BMW протаранило вантажівку: четверо людей загинуло





Про це повідомляє ГУ НП області в



Встановлено, що водій автомобіля BMW з номерами литовської реєстрації на заокругленій ділянці автодороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ.



У результаті ДТП водій легкового авто 25-річний та три пасажири 26, 27-річного віку від отриманих тяжких травм, несумісних з життям, померли на місці аварії.



Пасажирка вантажівки, 49-річна жінка, каретою швидкої допомоги доправлена до районної лікарні, де їй діагностували забійна рана носа, закриту травму голови та струг головного мозку.



Всі потерпілі дорожньо-транспортної пригоди – жителі села Феневичі.



За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП, опитуються свідки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Київській області вчора, 18 березня, сталась ДТП за участі вантажівки та BMW, внаслідок чого загинуло чотири людини.Про це повідомляє ГУ НП області в Facebook Встановлено, що водій автомобіля BMW з номерами литовської реєстрації на заокругленій ділянці автодороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ.У результаті ДТП водій легкового авто 25-річний та три пасажири 26, 27-річного віку від отриманих тяжких травм, несумісних з життям, померли на місці аварії.Пасажирка вантажівки, 49-річна жінка, каретою швидкої допомоги доправлена до районної лікарні, де їй діагностували забійна рана носа, закриту травму голови та струг головного мозку.Всі потерпілі дорожньо-транспортної пригоди – жителі села Феневичі.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП, опитуються свідки.

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