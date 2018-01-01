На Київщині BMW протаранило вантажівку: четверо людей загинуло
Сьогодні, 13:07
У Київській області вчора, 18 березня, сталась ДТП за участі вантажівки та BMW, внаслідок чого загинуло чотири людини.
Про це повідомляє ГУ НП області в Facebook.
Встановлено, що водій автомобіля BMW з номерами литовської реєстрації на заокругленій ділянці автодороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ.
У результаті ДТП водій легкового авто 25-річний та три пасажири 26, 27-річного віку від отриманих тяжких травм, несумісних з життям, померли на місці аварії.
Пасажирка вантажівки, 49-річна жінка, каретою швидкої допомоги доправлена до районної лікарні, де їй діагностували забійна рана носа, закриту травму голови та струг головного мозку.
Всі потерпілі дорожньо-транспортної пригоди – жителі села Феневичі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП, опитуються свідки.
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Про це повідомляє ГУ НП області в Facebook.
Встановлено, що водій автомобіля BMW з номерами литовської реєстрації на заокругленій ділянці автодороги не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем ЗІЛ.
У результаті ДТП водій легкового авто 25-річний та три пасажири 26, 27-річного віку від отриманих тяжких травм, несумісних з життям, померли на місці аварії.
Пасажирка вантажівки, 49-річна жінка, каретою швидкої допомоги доправлена до районної лікарні, де їй діагностували забійна рана носа, закриту травму голови та струг головного мозку.
Всі потерпілі дорожньо-транспортної пригоди – жителі села Феневичі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП, опитуються свідки.
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Коментарі 1
бляхи не причому!?
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