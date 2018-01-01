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У Луцьку під колеса авто потрапила неповнолітня, дівчина – в реанімації. ФОТО

У Луцьку під колеса авто потрапила неповнолітня, дівчина – в реанімації. ФОТО
На вулиці Глушець у Луцьку під колеса авто потрапила 17-річна місцева мешканка.

Аварія трапилася вчора, 18 березня, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Так, автомобіль Mercedes Vito під керуванням 49-річного мешканця Луцького району збив 17-річну лучанку. Дівчина перетинала проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП неповнолітня отримала травми. Її госпіталізували до реанімації обласної клінічної лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання, зокрема, обмеженням волі на строк до трьох років.
У Луцьку під колеса авто потрапила неповнолітня, дівчина – в реанімації. ФОТО
У Луцьку під колеса авто потрапила неповнолітня, дівчина – в реанімації. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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