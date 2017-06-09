У Луцьку пікетували податкову

Волинське обласне управління ДФС пікетують працівники TOB "Євротехіннов-ЕТІ" з Любешова.Акцію вони влаштували 19 березня.Як пояснили представники фірми, протягом останнього часу на підприємстві було дві перевірки. Перша не виявила порушень, а от за результатами другої виписали штраф.Люди кажуть, що фінансове покарання несправедливе, тому й вийшли на пікет, який відбувся під час засідання комісії, яка розбиралися, чи правомірно "Євротехіннов-ЕТІ" присудили штраф.За попередніми даними, комісія призначила нову перевірку фірми.Як повідомили у ДФС Волині, на товаристві проводили планову перевірку."Виявили порушення вимог податкового законодавства. Фірма має право подати заперечення... Це звернення було прийнято і розглянуто сьогодні. І факти, які подані в заперечені, будуть враховані для повторної перевірки, яка буде призначена пізніше", - додали в податковій.