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У Луцьку пікетували податкову

У Луцьку пікетували податкову
Волинське обласне управління ДФС пікетують працівники TOB "Євротехіннов-ЕТІ" з Любешова.

Акцію вони влаштували 19 березня.

Як пояснили представники фірми, протягом останнього часу на підприємстві було дві перевірки. Перша не виявила порушень, а от за результатами другої виписали штраф.

Люди кажуть, що фінансове покарання несправедливе, тому й вийшли на пікет, який відбувся під час засідання комісії, яка розбиралися, чи правомірно "Євротехіннов-ЕТІ" присудили штраф.

За попередніми даними, комісія призначила нову перевірку фірми.

Як повідомили у ДФС Волині, на товаристві проводили планову перевірку.

"Виявили порушення вимог податкового законодавства. Фірма має право подати заперечення... Це звернення було прийнято і розглянуто сьогодні. І факти, які подані в заперечені, будуть враховані для повторної перевірки, яка буде призначена пізніше", - додали в податковій.

У Луцьку пікетували податкову
У Луцьку пікетували податкову

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Теги: ДФС, пікет, податкова, Євротехіннов-ЕТІ
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