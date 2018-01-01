На Волині «швидка» з людьми застрягла в снігу





Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.



19 березня о 04:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, в селі Маньків Локачинського району у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги, у якому перебувало три людини.



На місце події прибули працівники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі, які о 05:15 відбуксирували швидку на безпечну ділянку дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Локачинському районі автомобіль швидкої допомоги, в якому перебувало три людини, застряг у сніговому заметі.Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.19 березня о 04:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, в селі Маньків Локачинського району у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги, у якому перебувало три людини.На місце події прибули працівники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі, які о 05:15 відбуксирували швидку на безпечну ділянку дороги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію