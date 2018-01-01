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На Волині «швидка» з людьми застрягла в снігу

На Волині «швидка» з людьми застрягла в снігу
У Локачинському районі автомобіль швидкої допомоги, в якому перебувало три людини, застряг у сніговому заметі.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Волинській області.

19 березня о 04:10 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, в селі Маньків Локачинського району у сніговому заметі застряг автомобіль швидкої медичної допомоги, у якому перебувало три людини.

На місце події прибули працівники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі, які о 05:15 відбуксирували швидку на безпечну ділянку дороги.

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Теги: Локачі, дтп, швидка допомога
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