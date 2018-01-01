Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 березня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с.Верба: вул.Польова2.09:00 – 17:00с.Овадно: вул.Тополева, Нова3.09:00 – 17:00 с.Шистів1.09:00-17:00ФОП Гриб В.В-Будинок культури с. БорочичіЦегівська сільська рада-Дитячий садокГорохівський районний відділ освіти-школаЦегівська сільська рада-башня с. Борочичі:вул. І. Франка,вул. Шкільна,вул. Лугова,вул. Зелена,вул. Набережнавул. І. Франка,вул. Нова,2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-156с.Пустомити 09:00-17:00 Дім молитви с. Пустомити:вул. Подольська1. ПЛ-10 кВ Л 46-03 ремонт підстанційного роз'єднувача. 10:00-17:00 с. Колона (повністю), с. Волиця (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-223 заміна опор 9:30-17:00 в смт. Іваничі вул. Підцерква, вул. Заводська 23-251. ЗТП-1 Л-3 09:00 – 17:00 Автошкола, Молитовний будинок, ПП Клайн Ю.М., ПП Зрум Т.О., ПП Пакало Н.С., ПП Богач В.Ю., ПП «Коваль – ТД» (магазин), ПП Шадура І.С., ПП Сус В.Й., ПП Сулік В.К., ПП Мисік В.П. м.Камінь – Каширський, м-н Незалежності, вул.. 1 Травня, вул. Матросова.2. КТП-76 Л-3 09:30 – 17:00 с.Осівці, вул.. Миру.1. ПЛ-0.4 кВ КТП-331Л-2 8:30-16:30 КТП-331 с.ДерноКТП-331 с.Дерновул.Шевченка,2-42/парні,1-19/непарні/2. ПЛ-0.4 кВ КТП-331Л-3 8:30-16:30 КТП-331 с.Дерно КТП-331 с.ДерновулШкільна,1-19,3. КТП-352 10:00-15:00 КТП-352 с.ЗвірівПетрук Владислав ЮрійовичКіверцівське сільське споживче товариствоСільська рада с.Дерно автостанція КТП-352с.Звірів1.9:00-17:00Станція луківництва,ФОП Подляшаник Я. В.,Львівська залізниця,ФО Гурик,ПАТ "Волиньгаз",Церква с. Гішин,ФОП Ткачук В. В.,ФОП Денисюк Л. С.,ТзОВ "Брума",Церква с. Доротище,ТзОВ "Вілена-М",Ковельське П-во вет. медицини,Церква с. Заріччя,ФОП Галаша Т. І.,ТОВ "І. К. Ініціатива",ТзОВ "АСТЕЛІТ",ФОП Авельчук Л. В.,СТзОВ "Ватутіна",ФГ "Несухоїжі",ФОП Шпилюк В. М.,Церква Воскр. ЄХВБ,Ковельське СЛАТ "Тур",ВКПП "Агропромтехцентр",ФОП Семенюк П. Т.,Ф. О. Бойчук О. П.,Ф. О. Мілінчук Г. В.,Ф. О. Байчук Г. І.,ФОП Марчук О. А.,Ф. О. Тимошик В. В.2.9:00-17:00ФОП Нагорник С. Р.,ФОП Яринчук Ю. А.,ФОП Ковердюк В. О.,ФОП Самчук Л. О.,МПП "Шанс",ТзОВ "Об"єкт",Ковельське РЖКП № 2,Ф. О. Григорчук Ж. О.,ЖБК "Мальва",ФОП М'якота П. І.,ФОП Синьчук І. В.,ФОП Кушнирук В. М.,ФОП Клівак Г. О.,ФОП Гулюк Н. І.,ФОП Возняк А. С.,Відділ комунгоспу,Ковельське МТМО,ФОП Парфенов П. О.,Ф. О. Семенюк Г. А.,Ф. О. Сергієвська М. О.,ФОП Ляльков В. П.,ФОП Яблонська А. А.,ФОП Білінець О. В.,ФОП Омелянюк Я. В.,ФОП Хоменко А. В.,Ф. О. Кондратович І. О.,ФОП Шумік В. П.,ФОП Рекрут С. А.,ФОП Парфенов П. О.,Ф. О. Семенюк Г.А.,Центр зайнятості,ФОП Райчук О. В.,ТзОВ "МС Девелопмент",ФОП Герасимчук Н. О.,ТзОВ "МС Девелопмент",ПТМ "Ковельтепло",ЖБК "Мальва",ФОП Герасімов І. Р.,ФОП Чирук Т. М.,ФОП Власюк М. І.,ФОП Хавіна В. Х.,ФОП Єдинак В. В.,ФОП Вавриш О. В.,ФОП Денищук Р. П.,Ф. О. Королік І. Ф. м. Ковель, вул. Косачів,вул. Сагайдачного, вул. Мічуріна,вул. Театральна, бульвар Л. Українки.3.9:00-17:00 Ковельське РЖКП №2, ФОП Кіндер О.О.,Ковельська Спортивна школа, ФОП Артюшенко Г.О, ТзОВ "АСТЕЛІТ, Вол.дирекція УДППЗ,ФОП Лисюк Т.А.,ПрАТ "Волиньтурист", Ковельське РЖКП №2, Ковельська Спортивна школа,ПТМ"Ковельтепло",Львівська філія ПрАТ"Київстар",ФОП Савонюк В.С.,РГПреображення Господнього,ФОП Головей В.Ф.,ФОП Михальчук Н.В.,ТзОВ "Ягуар", ДП"Укртрансформація", ПАТ" Волиньгаз ",СБУ,ПрАТ"ДАТАГРУП" м.Ковель1.10:00-17:00ПАТ "Укртелеком" , ФОП Радчук Лідія Григорівна, Агрофірма"Світанок-сервіс" . с. Хорохорин вул. Незалежності.2. 10:00 – 13:00 с. Несвіч: ПАТ „Укртелеком”, школа, с/р Несвіч (Контора, медпункт, пошта, будинок культури), ПП Філіпчук А.М. с. Несвіч вул. Зелена, Центральна3.10:00 – 17:00 ФОП Кревський Володимир Анатолій с. Садів вул. Відродження , Незалежності , Набережна, Грушевського, Л.Українки1.9:00 – 17:00с.Бірки2.9:00 – 17:00 "Церква-Божа" м.Любомль м.Любомль вул.А.Кузьменка, О.Гончара, пров.Брестський3.9:00 – 17:00 смт.Шацьквул.Зелена, Дружби, І.Франка1.10:00 – 17:00 НПП «Прип’ять- Стохід», Реалєбітаційний центр, МНС, смт.Любешів вул.Бондаренка1.11:00-17:00с. Четвертня1. 09:00-17:00Дачний масив, табір «Прикордонник», готель «Три Бобри» с.Литовеж1.9:00-17:00с.Єлизаветин школа..с.Єлизаветин вул.Прилісна.2. ПЛ-0,4 кВ відКТП-154 9:00-17:00 с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.3. ПЛ-0,4 кВ відКТП-42 9:00-17:00 с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.4. ПЛ-0,4 кВ відКТП-159 9:00-17:00 с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.5. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.с.Сокіл кар’єр. с.Духче.с.Берегове.6. ПЛ-0,4 кВ відКТП-333 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.1.10:00-17:00Смідин с Смідин Паридуби Рудня Кукуріки Лисняки Сьомаки повністю, хутір Сологубовка повністю1.09:00-16:30с.м.т.Турійськ вул.Лісова, Дубівська 29-522.10:00-15:30 Н.Двірська с/р- пождепо, пошта, АТС,ФАП, школа, столова школи, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін Р.В.- магазин, майстерня школи с.Осьмиговичі3.10:00-16:30 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч», ФОП Ковальчук Г.М., Толстов О.Д., Печора М.І., Столярчук О.П., Олеярник Г.П., Бевзова Н.О., Пацерук В.К., Ковальчук В.О., Миси люк В.В., Федорук П.С., Полянський, Головчак В.В., Жук Г.О., Оніщук О.П., Киричук О.П., Токарська Т.М., Міхайлуц В.В., Підсадна Г,В.- магазин, церква, Б/К , глядацький зал, УЖКГ – госпдвір, водокачка, котельня, ФОП Сучак В.- лазня, ФОП Маринюк В.І.- пункт прийому молока, Луківська с/р – ППЧ, насосна, адмінприміщення, ПТУ- гуртожиток, АТС, пошта, школа, кухня, дільниця ПрАТ «Волиньобленерго», ТзОВ «Мацеїв» - забійний цех с.м.т.Луків вул.Ковельська, Миру, Грушевського, Шевченка, Жовтнева