Повідомили, скільки вихідних буде на Великдень
Сьогодні, 15:22
У 2018 році православний Великдень випадає на неділю, 8 квітня, тому понеділок буде вихідним в Україні.
Про це пишуть Факти ICTV.
Українці на Великдень 2018 відпочиватимуть три дні – понеділок, 9 квітня, також стане вихідним днем. Такий порядок вихідних днів затверджений урядом.
До слова, порядок святкування Великодня три дні стосується всіх співробітників, у яких п’ятиденний робочий тиждень, але при цьому рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві приймає власник або керівник.
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Про це пишуть Факти ICTV.
Українці на Великдень 2018 відпочиватимуть три дні – понеділок, 9 квітня, також стане вихідним днем. Такий порядок вихідних днів затверджений урядом.
До слова, порядок святкування Великодня три дні стосується всіх співробітників, у яких п’ятиденний робочий тиждень, але при цьому рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві приймає власник або керівник.
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Так написано в інформації.
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