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Повідомили, скільки вихідних буде на Великдень

Повідомили, скільки вихідних буде на Великдень
У 2018 році православний Великдень випадає на неділю, 8 квітня, тому понеділок буде вихідним в Україні.

Про це пишуть Факти ICTV.

Українці на Великдень 2018 відпочиватимуть три дні – понеділок, 9 квітня, також стане вихідним днем. Такий порядок вихідних днів затверджений урядом.

До слова, порядок святкування Великодня три дні стосується всіх співробітників, у яких п’ятиденний робочий тиждень, але при цьому рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві приймає власник або керівник.

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Теги: Великдень
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Коментарі 1
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Українці на Великдень 2018 відпочиватимуть три дні.
Так написано в інформації.
Великдень розпочинається із суботи 07 квітня?
Математика для дитсадка. Будьте відповідальніші.
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