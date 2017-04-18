Повідомили, скільки вихідних буде на Великдень





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Українці на Великдень 2018 відпочиватимуть три дні – понеділок, 9 квітня, також стане вихідним днем. Такий порядок вихідних днів затверджений урядом.



До слова, порядок святкування Великодня три дні стосується всіх співробітників, у яких п’ятиденний робочий тиждень, але при цьому рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві приймає власник або керівник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році православний Великдень випадає на неділю, 8 квітня, тому понеділок буде вихідним в Україні.Про це пишуть Факти ICTV Українці на Великдень 2018 відпочиватимуть три дні – понеділок, 9 квітня, також стане вихідним днем. Такий порядок вихідних днів затверджений урядом.До слова, порядок святкування Великодня три дні стосується всіх співробітників, у яких п’ятиденний робочий тиждень, але при цьому рішення про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві приймає власник або керівник.

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