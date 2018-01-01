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Велика пожежа у Чернівцях: горить речовий ринок. ФОТО. ВІДЕО.

Велика пожежа у Чернівцях: горить речовий ринок. ФОТО. ВІДЕО.
У Чернівцях на території КП "Калинівський ринок" виникла пожежа, яка охопила площу у близько 500 квадратних метрів.

Про це повідомляє УНН.

Загоряння виникло близько 13 години. Причини загоряння поки не відомі. За інформацією очевидців, горять контейнери з килимами. Попередньо, одна людина зазнала травм, однак цю інформацію офіційно ще не підтверджено.

Стовп диму піднімається над ринком і його можна побачити з різних куточків міста.

Додамо, "Калинівський ринок" найбільший у Чернівцях і один з найбільших ринків в Україні. Загальна площа ринку - понад 35 га. Розташований в межах Чернівців по вулиці Руська.



Велика пожежа у Чернівцях: горить речовий ринок. ФОТО. ВІДЕО.
Велика пожежа у Чернівцях: горить речовий ринок. ФОТО. ВІДЕО.
Велика пожежа у Чернівцях: горить речовий ринок. ФОТО. ВІДЕО.


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Теги: пожежа
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Коментарі 1
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поклали воко на обєкт!
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