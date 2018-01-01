Велика пожежа у Чернівцях: горить речовий ринок. ФОТО. ВІДЕО.





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Загоряння виникло близько 13 години. Причини загоряння поки не відомі. За інформацією очевидців, горять контейнери з килимами. Попередньо, одна людина зазнала травм, однак цю інформацію офіційно ще не підтверджено.



Стовп диму піднімається над ринком і його можна побачити з різних куточків міста.



Додамо, "Калинівський ринок" найбільший у Чернівцях і один з найбільших ринків в Україні. Загальна площа ринку - понад 35 га. Розташований в межах Чернівців по вулиці Руська.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях на території КП "Калинівський ринок" виникла пожежа, яка охопила площу у близько 500 квадратних метрів.Про це повідомляє УНН Загоряння виникло близько 13 години. Причини загоряння поки не відомі. За інформацією очевидців, горять контейнери з килимами. Попередньо, одна людина зазнала травм, однак цю інформацію офіційно ще не підтверджено.Стовп диму піднімається над ринком і його можна побачити з різних куточків міста.Додамо, "Калинівський ринок" найбільший у Чернівцях і один з найбільших ринків в Україні. Загальна площа ринку - понад 35 га. Розташований в межах Чернівців по вулиці Руська.

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