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2500 гривень на теля: в Україні видаватимуть дотації

2500 гривень на теля: в Україні видаватимуть дотації
Мінагрополітики інформує аграріїв про державні програми підтримки та запрошують ними скористатися.

Про це інформує Урядовий портал.

Дотація буде надаватися фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, що народився в господарствах фізичних осіб у поточному році. Зокрема, програмою держпідтримки передбачено компенсацію у 2500 грн громадянам за утримання молодняку ВРХ до 13 місяців.

У бюджеті-2018 на підтримку розвитку тваринництва виділено 4 млрд гривень.


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Теги: дотації
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Коментарі 1
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села вмирають, масова міграція молоді, які телята, дурість і обман за мінімалку.
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