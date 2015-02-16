2500 гривень на теля: в Україні видаватимуть дотації





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Дотація буде надаватися фізичним особам, які утримують ідентифікований та зареєстрований молодняк великої рогатої худоби, що народився в господарствах фізичних осіб у поточному році. Зокрема, програмою держпідтримки передбачено компенсацію у 2500 грн громадянам за утримання молодняку ВРХ до 13 місяців.



У бюджеті-2018 на підтримку розвитку тваринництва виділено 4 млрд гривень.





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