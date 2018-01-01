Стрілянина на кордоні: на Волині зі зброєю затримували порушника
Сьогодні, 16:03
Погоня зі стріляниною відбулась поблизу міжнародного пункту пропуску Доманово.
Прикордонники помітили з вежі позашляховик. Коли спробували його зупинити — водій почав їхати на правоохоронців, – пише Суспільне Волині.
Правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів угору та по колесах машини. Після цього чоловік на джипі втікав іще 2 кілометри, його затримали у селі Млинове Ратнівського району.
Надавати будь-які пояснення 45-річний волинянин відмовився. Неподалік від місця погоні прикордонники знайшли 2700 пачок цигарок.
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Прикордонники помітили з вежі позашляховик. Коли спробували його зупинити — водій почав їхати на правоохоронців, – пише Суспільне Волині.
Правоохоронці зробили кілька попереджувальних пострілів угору та по колесах машини. Після цього чоловік на джипі втікав іще 2 кілометри, його затримали у селі Млинове Ратнівського району.
Надавати будь-які пояснення 45-річний волинянин відмовився. Неподалік від місця погоні прикордонники знайшли 2700 пачок цигарок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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