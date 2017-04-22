На Львівщині впав саморобний літак, яким перевозили контрабанду





Про це розповів депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій на своїй сторінці у Facebook.



«Як стверджують місцеві жителі, цей "метелик" цілих два роки брунів, літаючи в Польщу і назад. Зловити його не могли, або не хотіли. Сів в полі через поломку. Пілот втік, але на місце посадки приїхав наземний супровід, який був затриманий прикордонниками. На гарячому взяли трьох ділків, один з Старосамбірського району, два з Самбірського», – повідомив депутат.



За його словами, саморобний літальний апарат виготовлений доволі професійно.



«Двигун від мотоцикла BMW, волочив на собі пілота і 11 ящиків контрабандних сигарет», – зазначив Курій.



«Водночас, у Держприкордонслужбі відмовилися коментувати цей інцидент, зазначивши, що цією справою займається обласне управління СБУ», - повідомляє





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині у полі впав літальний апарат, яким протягом двох років перевозили контрабандні сигарети у Польщу.Про це розповів депутат Старосамбірської районної радина своїй сторінці у Facebook.«Як стверджують місцеві жителі, цей "метелик" цілих два роки брунів, літаючи в Польщу і назад. Зловити його не могли, або не хотіли. Сів в полі через поломку. Пілот втік, але на місце посадки приїхав наземний супровід, який був затриманий прикордонниками. На гарячому взяли трьох ділків, один з Старосамбірського району, два з Самбірського», – повідомив депутат.За його словами, саморобний літальний апарат виготовлений доволі професійно.«Двигун від мотоцикла BMW, волочив на собі пілота і 11 ящиків контрабандних сигарет», – зазначив Курій.«Водночас, у Держприкордонслужбі відмовилися коментувати цей інцидент, зазначивши, що цією справою займається обласне управління СБУ», - повідомляє «24 канал».

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