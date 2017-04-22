На Львівщині впав саморобний літак, яким перевозили контрабанду
Сьогодні, 17:50
На Львівщині у полі впав літальний апарат, яким протягом двох років перевозили контрабандні сигарети у Польщу.
Про це розповів депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій на своїй сторінці у Facebook.
«Як стверджують місцеві жителі, цей "метелик" цілих два роки брунів, літаючи в Польщу і назад. Зловити його не могли, або не хотіли. Сів в полі через поломку. Пілот втік, але на місце посадки приїхав наземний супровід, який був затриманий прикордонниками. На гарячому взяли трьох ділків, один з Старосамбірського району, два з Самбірського», – повідомив депутат.
За його словами, саморобний літальний апарат виготовлений доволі професійно.
«Двигун від мотоцикла BMW, волочив на собі пілота і 11 ящиків контрабандних сигарет», – зазначив Курій.
«Водночас, у Держприкордонслужбі відмовилися коментувати цей інцидент, зазначивши, що цією справою займається обласне управління СБУ», - повідомляє «24 канал».
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Про це розповів депутат Старосамбірської районної ради Василь Курій на своїй сторінці у Facebook.
«Як стверджують місцеві жителі, цей "метелик" цілих два роки брунів, літаючи в Польщу і назад. Зловити його не могли, або не хотіли. Сів в полі через поломку. Пілот втік, але на місце посадки приїхав наземний супровід, який був затриманий прикордонниками. На гарячому взяли трьох ділків, один з Старосамбірського району, два з Самбірського», – повідомив депутат.
За його словами, саморобний літальний апарат виготовлений доволі професійно.
«Двигун від мотоцикла BMW, волочив на собі пілота і 11 ящиків контрабандних сигарет», – зазначив Курій.
«Водночас, у Держприкордонслужбі відмовилися коментувати цей інцидент, зазначивши, що цією справою займається обласне управління СБУ», - повідомляє «24 канал».
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