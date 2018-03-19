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У руках дівчини вибухнув смартфон, вона загинула. ФОТО

У руках дівчини вибухнув смартфон, вона загинула. ФОТО
У селі Керьякані (Індія) 18-річна Ума Орам загинула через смартфон, який вибухнув під час розмови.

Про це повідомляє Daily Mail, – пишуть Факти ICTV.

Дівчина підключила пристрій зарядки і говорила зі своїм родичем, незабаром телефон вибухнув прямо в її руках. Вона отримала кілька поранень: були пошкоджені рука, нога і грудна клітина.

В результаті вибуху вона втратила свідомість. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати Уму – вона померла по дорозі в лікарню.

У руках дівчини вибухнув смартфон, вона загинула. ФОТО
У руках дівчини вибухнув смартфон, вона загинула. ФОТО


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Теги: НП, смерть
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