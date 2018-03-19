У руках дівчини вибухнув смартфон, вона загинула. ФОТО

Ума Орам загинула через смартфон, який вибухнув під час розмови.



Про це повідомляє Daily Mail, – пишуть



Дівчина підключила пристрій зарядки і говорила зі своїм родичем, незабаром телефон вибухнув прямо в її руках. Вона отримала кілька поранень: були пошкоджені рука, нога і грудна клітина.



В результаті вибуху вона втратила свідомість. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати Уму – вона померла по дорозі в лікарню.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Керьякані (Індія) 18-річназагинула через смартфон, який вибухнув під час розмови.Про це повідомляє Daily Mail, – пишуть Факти ICTV Дівчина підключила пристрій зарядки і говорила зі своїм родичем, незабаром телефон вибухнув прямо в її руках. Вона отримала кілька поранень: були пошкоджені рука, нога і грудна клітина.В результаті вибуху вона втратила свідомість. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати Уму – вона померла по дорозі в лікарню.

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