У руках дівчини вибухнув смартфон, вона загинула. ФОТО
Сьогодні, 16:17
У селі Керьякані (Індія) 18-річна Ума Орам загинула через смартфон, який вибухнув під час розмови.
Про це повідомляє Daily Mail, – пишуть Факти ICTV.
Дівчина підключила пристрій зарядки і говорила зі своїм родичем, незабаром телефон вибухнув прямо в її руках. Вона отримала кілька поранень: були пошкоджені рука, нога і грудна клітина.
В результаті вибуху вона втратила свідомість. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати Уму – вона померла по дорозі в лікарню.
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Про це повідомляє Daily Mail, – пишуть Факти ICTV.
Дівчина підключила пристрій зарядки і говорила зі своїм родичем, незабаром телефон вибухнув прямо в її руках. Вона отримала кілька поранень: були пошкоджені рука, нога і грудна клітина.
В результаті вибуху вона втратила свідомість. Медики, які прибули на місце події, не змогли врятувати Уму – вона померла по дорозі в лікарню.
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