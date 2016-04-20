У Луцьку поліцейські знайшли 16-річну дівчину, котра замерзала на морозі
Сьогодні, 16:31
У Луцьку в захаращених будівлях правоохоронці виявили 16-річну дівчину, котра була без верхнього одягу та замерзала на морозі.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління патрульної поліції у Волинській області.
У понеділок, 19 березня, правоохоронці отримали виклик, що на вулиці Д.Іващенка невідома особа потребує допомоги. На місці події заявники вказали на закинуті будівлі, де, мовляв, хтось кричить про допомогу.
«Направились туди, і справді в одній з захаращених будівель виявили дівчину, яка дуже змерзла, була без верхнього одягу. Вона сиділа і плакала. Сказала, що не пам’ятає, як тут опинилась і де її речі. Їй 16 років», - розповів працівник поліції охорони Тарас.
Поліцейські дістали дівчину з будівлі та посадили у службовий автомобіль відігрітись. Далі викликали медиків, які доставили її в дитячу лікарню.
Згодом патрульні поліцейські поцікавились її станом і з’ясували, що дитина отримала першу стадію переохолодження, насильницьких дій над нею не вчиняли. Наразі загроз життю немає: медики призначили необхідне лікування. Дівчина так і не пригадала, як потрапила в закинуту будівлю.
Рідних повідомили про інцидент. Далі деталями справи займається слідчий. Повідомлено працівників підрозділу ювенальної превенції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління патрульної поліції у Волинській області.
У понеділок, 19 березня, правоохоронці отримали виклик, що на вулиці Д.Іващенка невідома особа потребує допомоги. На місці події заявники вказали на закинуті будівлі, де, мовляв, хтось кричить про допомогу.
«Направились туди, і справді в одній з захаращених будівель виявили дівчину, яка дуже змерзла, була без верхнього одягу. Вона сиділа і плакала. Сказала, що не пам’ятає, як тут опинилась і де її речі. Їй 16 років», - розповів працівник поліції охорони Тарас.
Поліцейські дістали дівчину з будівлі та посадили у службовий автомобіль відігрітись. Далі викликали медиків, які доставили її в дитячу лікарню.
Згодом патрульні поліцейські поцікавились її станом і з’ясували, що дитина отримала першу стадію переохолодження, насильницьких дій над нею не вчиняли. Наразі загроз життю немає: медики призначили необхідне лікування. Дівчина так і не пригадала, як потрапила в закинуту будівлю.
Рідних повідомили про інцидент. Далі деталями справи займається слідчий. Повідомлено працівників підрозділу ювенальної превенції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Сьогодні, 16:34
У Луцьку поліцейські знайшли 16-річну дівчину, котра замерзала на морозі
Сьогодні, 16:31
У руках дівчини вибухнув смартфон, вона загинула. ФОТО
Сьогодні, 16:17