У Луцьку поліцейські знайшли 16-річну дівчину, котра замерзала на морозі

У Луцьку в захаращених будівлях правоохоронці виявили 16-річну дівчину, котра була без верхнього одягу та замерзала на морозі.Про це повідомляє прес-служба Головного управління патрульної поліції у Волинській області.У понеділок, 19 березня, правоохоронці отримали виклик, що на вулиці Д.Іващенка невідома особа потребує допомоги. На місці події заявники вказали на закинуті будівлі, де, мовляв, хтось кричить про допомогу.«Направились туди, і справді в одній з захаращених будівель виявили дівчину, яка дуже змерзла, була без верхнього одягу. Вона сиділа і плакала. Сказала, що не пам’ятає, як тут опинилась і де її речі. Їй 16 років», - розповів працівник поліції охорониПоліцейські дістали дівчину з будівлі та посадили у службовий автомобіль відігрітись. Далі викликали медиків, які доставили її в дитячу лікарню.Згодом патрульні поліцейські поцікавились її станом і з’ясували, що дитина отримала першу стадію переохолодження, насильницьких дій над нею не вчиняли. Наразі загроз життю немає: медики призначили необхідне лікування. Дівчина так і не пригадала, як потрапила в закинуту будівлю.Рідних повідомили про інцидент. Далі деталями справи займається слідчий. Повідомлено працівників підрозділу ювенальної превенції.