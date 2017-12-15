На Волині викрили чоловіків, які продавали сурогатний коньяк

На Волині за незаконні оборудки із контрафактним алкоголем засуджено закарпатця.Про це інформує прес-служба прокуратури області.Зазначається, що правоохоронцям вдалось викрити мешканця Закарпатської області, котрий неподалік Ужгорода організував масове незаконне виробництво алкогольних напоїв, і надаючи їм вигляду коньяку під торгівельною маркою «Закарпатський», реалізовував їх двом жителям Волинської області.Останні, у свою чергу, транспортували такий «коньяк» до місця проживання та реалізовували його на території міста Луцька та області.Окрім того, в ході слідства також задокументовано незаконне придбання ними, зберігання з метою збуту та збут інших незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки відомих торгівельних марок.Обвинувальні акти про вчинення трьома зловмисниками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст. 204 КК України, скеровано до суду для розгляду по суті.Наразі мешканця Закарпаття визнано винними у вчиненні інкримінованих правопорушень та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 53550 грн.Справи щодо двох волинян перебувають на розгляді.