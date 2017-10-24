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Ковельчани отримали матеріальну допомогу на лікування

Ковельчани отримали матеріальну допомогу на лікування
Жителям Ковеля виділять кошти для різних видів соціальних допомог та житлових субсидій.

Про це повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.

Відбулось чергове засідання комісії з питань соціального захисту населення, призначення різних видів соціальних допомог та житлових субсидій, на якому розглянуто звернення мешканців міста.

Відповідно до Програми соціального захисту окремих категорій громадян міста Ковеля на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2017 року № 32/8 , надано матеріальну допомогу:

- на лікування і підтримку тих, хто опинився у складних життєвих обставинах – 36-ти особам на суму 21100 гривень;
- громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом в Збройні сили Украї-ни – 4 чоловікам – 20000 гривень;
- жителям міста, хворим на онкологічні захворювання – 6 -ти - 30000 гривень.

- дітям, хворим на муковісцидоз та хронічну ниркову недостатність – 4-ом на суму 23250 гривень;
- сім'ям, рідні яких мобілізовані до Збройних сил України для участі в АТО – 4 –ом -2300 гривень.

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Теги: Ковель, фінанси, субсидії, соціальна допомога
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