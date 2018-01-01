Волинське підприємство, яке збудувало заправку, сплатить кошти громаді міста
Сьогодні, 17:01
На Волині через суд підприємство змусили сплатити кошти на розвиток інфраструктури міста Рожище.
Зазначається, що із ТзОВ “Волинська нафтогазова компанія” стягнуто 138 тисяч гривень пайової участі у розвиток інфраструктури міста Рожище, - інформує прес-служба прокуратури області.
Прокурори встановили, що підприємство, всупереч вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ухилилось від укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати відповідних коштів до місцевого бюджету.
Так, проводячи реконструкцію АЗС у Рожищі, товариство не звернулося до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію у міську раду задля укладення такого договору, а після здачі об’єкта на листи органу місцевого самоврядування з повідомленнями про необхідність укладення договору та сплати коштів відповідало відмовою.
Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися стягнення з підприємства цих коштів, проте господарське товариство, не погодившись із рішенням суду першої інстанції, оскаржило його апеляційному порядку.
Рівненський апеляційний господарський суд, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив в силі рішення суду першої інстанції.
Відтак тепер гроші перераховані в місцевий бюджет у користь Рожищенської місцевої ради.
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Зазначається, що із ТзОВ “Волинська нафтогазова компанія” стягнуто 138 тисяч гривень пайової участі у розвиток інфраструктури міста Рожище, - інформує прес-служба прокуратури області.
Прокурори встановили, що підприємство, всупереч вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ухилилось від укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати відповідних коштів до місцевого бюджету.
Так, проводячи реконструкцію АЗС у Рожищі, товариство не звернулося до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію у міську раду задля укладення такого договору, а після здачі об’єкта на листи органу місцевого самоврядування з повідомленнями про необхідність укладення договору та сплати коштів відповідало відмовою.
Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися стягнення з підприємства цих коштів, проте господарське товариство, не погодившись із рішенням суду першої інстанції, оскаржило його апеляційному порядку.
Рівненський апеляційний господарський суд, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив в силі рішення суду першої інстанції.
Відтак тепер гроші перераховані в місцевий бюджет у користь Рожищенської місцевої ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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