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Волинське підприємство, яке збудувало заправку, сплатить кошти громаді міста

Волинське підприємство, яке збудувало заправку, сплатить кошти громаді міста
На Волині через суд підприємство змусили сплатити кошти на розвиток інфраструктури міста Рожище.

Зазначається, що із ТзОВ “Волинська нафтогазова компанія” стягнуто 138 тисяч гривень пайової участі у розвиток інфраструктури міста Рожище, - інформує прес-служба прокуратури області.

Прокурори встановили, що підприємство, всупереч вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ухилилось від укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та сплати відповідних коштів до місцевого бюджету.

Так, проводячи реконструкцію АЗС у Рожищі, товариство не звернулося до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію у міську раду задля укладення такого договору, а після здачі об’єкта на листи органу місцевого самоврядування з повідомленнями про необхідність укладення договору та сплати коштів відповідало відмовою.

Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді домоглися стягнення з підприємства цих коштів, проте господарське товариство, не погодившись із рішенням суду першої інстанції, оскаржило його апеляційному порядку.

Рівненський апеляційний господарський суд, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив в силі рішення суду першої інстанції.

Відтак тепер гроші перераховані в місцевий бюджет у користь Рожищенської місцевої ради.


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Теги: суд
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