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У Луцьку розкажуть, як подбати про свою безпеку під час війни

У Луцьку розкажуть, як подбати про свою безпеку під час війни
У Луцьку розповідатимуть про те, шо потрібно знати про власну безпеку під час умови війни з Росією.

«Файна гутірка» відбудеться у четвер, 22 березня. Організатор - ГО «Волинська фундація».

На «Файній гутірці» говоритимуть з інструкторами тренінгового центру військово-патріотичної підготовки «СРУБ» Олександром Четверіковим та Миколою Фесенко.

Тема гутірки: Безпека життєдіяльності людини.

Початок – о 18:00 у Туристичному магазині «Альпінст» (проспект Василя Мойсея, 2).

Олександр Четверіков – інструктор з бойової та спеціальної підготовки. Викладач екстремології в Університеті ефективного розвитку та старший викладач курсів тілоохоронців в Інституті Підготовки Кадрів Промисловості при Міністерстві Промислової Політики України м.Київ. Є членом Міжнародної Антитерористичної Єдності та Міжнародної Асоціації Детективів. Начальник Департаменту Поліцейського центру бойових мистецтв «Закон та Порядок». Офіційний представник та інструктор: International Association of Close Protection Officers, International Close Protection Training Association.

Микола Фесенко – інструктор із рукопашного бою. Освіта вища, психолог. Бойовими мистецтвами займається з 1987 року. Інструктор СРУБ 3 рівня по рукопашному бою. Досягнення – 2 місце на чемпіонаті світу по кікбоксингу.
У Луцьку розкажуть, як подбати про свою безпеку під час війни

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Теги: СРУБ, Файна гутірка, війна з Росією
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