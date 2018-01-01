На Волині правоохоронці затримали контрабандистів
Сьогодні, 17:53
Правоохоронці затримали групу осіб, котрі незаконно ввозили та легалізовували в Україні сільськогосподарську техніку.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
Ковельською місцевою прокуратурою спільно з Управління Служби безпеки України у Волинській області у рамках досудового розслідування кримінального провадження про підроблення документів групою осіб, які незаконно ввозили та легалізовували в Україні сільськогосподарську техніку, а також про одержання неправомірної вигоди службовими особами ГУ Держпродспоживслужби в області за реєстрацію такої техніки (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 358 та ч. 3 ст. 368 КК України), проведено обшуки в обійстях шести мешканців Камінь-Каширщини», - йдеться у повідомленні.
У ході обшуку виявлено та вилучено понад 30 одиниць незаконно ввезеної з Республіки Польща та Республіки Білорусь техніки, легалізованої в Україні без сплати митних платежів.
Вирішується питання про арешт вилученого майна. Триває досудове розслідування.
368 КК України), проведено обшуки в обійстях шести мешканців Камінь-Каширщини.
У ході обшуку виявлено та вилучено понад 30 одиниць незаконно ввезеної з Республіки Польща та Республіки Білорусь техніки, легалізованої в Україні без сплати митних платежів.
Вирішується питання про арешт вилученого майна.
Триває досудове розслідування.
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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
Ковельською місцевою прокуратурою спільно з Управління Служби безпеки України у Волинській області у рамках досудового розслідування кримінального провадження про підроблення документів групою осіб, які незаконно ввозили та легалізовували в Україні сільськогосподарську техніку, а також про одержання неправомірної вигоди службовими особами ГУ Держпродспоживслужби в області за реєстрацію такої техніки (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 358 та ч. 3 ст. 368 КК України), проведено обшуки в обійстях шести мешканців Камінь-Каширщини», - йдеться у повідомленні.
У ході обшуку виявлено та вилучено понад 30 одиниць незаконно ввезеної з Республіки Польща та Республіки Білорусь техніки, легалізованої в Україні без сплати митних платежів.
Вирішується питання про арешт вилученого майна. Триває досудове розслідування.
368 КК України), проведено обшуки в обійстях шести мешканців Камінь-Каширщини.
У ході обшуку виявлено та вилучено понад 30 одиниць незаконно ввезеної з Республіки Польща та Республіки Білорусь техніки, легалізованої в Україні без сплати митних платежів.
Вирішується питання про арешт вилученого майна.
Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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