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На Волині правоохоронці затримали контрабандистів

На Волині правоохоронці затримали контрабандистів
Правоохоронці затримали групу осіб, котрі незаконно ввозили та легалізовували в Україні сільськогосподарську техніку.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.

Ковельською місцевою прокуратурою спільно з Управління Служби безпеки України у Волинській області у рамках досудового розслідування кримінального провадження про підроблення документів групою осіб, які незаконно ввозили та легалізовували в Україні сільськогосподарську техніку, а також про одержання неправомірної вигоди службовими особами ГУ Держпродспоживслужби в області за реєстрацію такої техніки (кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст. 358 та ч. 3 ст. 368 КК України), проведено обшуки в обійстях шести мешканців Камінь-Каширщини», - йдеться у повідомленні.

У ході обшуку виявлено та вилучено понад 30 одиниць незаконно ввезеної з Республіки Польща та Республіки Білорусь техніки, легалізованої в Україні без сплати митних платежів.

Вирішується питання про арешт вилученого майна. Триває досудове розслідування.


368 КК України), проведено обшуки в обійстях шести мешканців Камінь-Каширщини.
У ході обшуку виявлено та вилучено понад 30 одиниць незаконно ввезеної з Республіки Польща та Республіки Білорусь техніки, легалізованої в Україні без сплати митних платежів.
Вирішується питання про арешт вилученого майна.
Триває досудове розслідування.
На Волині правоохоронці затримали контрабандистів

На Волині правоохоронці затримали контрабандистів

На Волині правоохоронці затримали контрабандистів

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Теги: Прокуратура, правоохоронці, техніка
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