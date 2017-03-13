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У НАБУ прокоментували обшуки в луцькому суді

У НАБУ прокоментували обшуки в луцькому суді
Обшуки у приміщеннях Луцького міськрайонного суду правоохоронці провели у рамках розслідування за фактом вимагання одним із суддів неправомірної вигоди.

Про це йдеться у коментарі прес-служби Національного антикорупційного бюро.

«У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що 15 березня детективи НАБУ спільно з ДЗЕ Національної поліції України під процесуальним керівництвом прокурорів САП провели обшуки в приміщеннях Луцького міськрайонного суду. Слідчі дії здійснено в рамках розслідування кримінального провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди одним із суддів за сприяння у затягуванні строків судового розгляду у справі про вчинення адміністративного правопорушення та подальше прийняття рішення про закриття вказаної справи у зв’язку із закінченням на момент її розгляду строків, визначених ст.38 Кодексу України про адміністративні правопорушення», - заявили в НАБУ.

В результаті обшуків вилучені матеріали, які долучені до кримінального провадження як речові докази. Затримань та повідомлень про підозру наразі не здійснено.

Розслідування у згаданому кримінальному провадженні детективи НАБУ здійснюють з жовтня 2017 року. Попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 368 КК України.

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Теги: обшук, Волинь
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