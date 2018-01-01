У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна

Надія Васильєва.



Зустріч з нею у форматі public talk відбудеться 27 березня в РЦ «Промінь», - пишуть організатори в



Участь у заході БЕЗКОШТОВНА. За попередньою реєстрацією за посиланням:



Організатори кажуть, що гостя розповість про приголомшливу кар'єру, дитячі мрії, злети та падіння, мотивацію до самовдосконалення, здобуття нових освіт та підкорення нових вершин, а також:

- про топ-менеджерів у політиці,

- різницю у моделях управління великими компаніями у США та Україні,

- як шукати роботу молодим амбітним персонам та портрет людини, яку б найняла особисто на роботу в компанії, які очолювала,

- про сексизм та ставлення до жінок у вищих ешалонах топ-менеджерів ІТ галузі

та багато іншого, зокрема, як почати змінювати своє життя на краще вже сьогодні від топ-менеджера високого рівня під час публічної зустрічі з Надією Васильєвою.



Зустріч відбудеться у форматі півторагодинного відкритого інтерв'ю, після закінчення якого глядачі зможуть поставити запитання.



Довідка



Надія Борисівна Васильєва — український вищий керівник, екс-генеральний директор «Майкрософт Україна».



1997–2010 — від менеджера з маркетингу до керівника бізнес-підрозділу. Корпоративного ринку компанії «Київстар»



2010–2012 — генеральний директор Amway Україна, керувала командою із більш ніж 300 співробітників.)



З 2012 — директор по роботі із органами влади та закладами освіти і науки «Майкрософт Україна».



З жовтня 2014 по грудень 2017 — генеральний директор «Майкрософт Україна».



Школа свідомого громадянина - це навчально-просвітницький проекту Громадянського руху «Свідомі». Метою проекту є підвищення рівня свідомої поведінки громадян у різних сферах і в побуті, навчання їх базовим сучасним навикам і практичним крокам у самореалізації, розробці та впровадженні локальних проектів змін.





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