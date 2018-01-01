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У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна

У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
У Луцьк в межах проекту «Школу свідомого громадянина» на запрошення Громадського Руху «СВІДОМІ» приїде колишня директорка Майкрософт Україна Надія Васильєва.

Зустріч з нею у форматі public talk відбудеться 27 березня в РЦ «Промінь», - пишуть організатори в Facebook.

Участь у заході БЕЗКОШТОВНА. За попередньою реєстрацією за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1PUwgknQOR23RIN6qxYvTsry-pjzO5SAfahY2wCK9cYY/edit

Організатори кажуть, що гостя розповість про приголомшливу кар'єру, дитячі мрії, злети та падіння, мотивацію до самовдосконалення, здобуття нових освіт та підкорення нових вершин, а також:
- про топ-менеджерів у політиці,
- різницю у моделях управління великими компаніями у США та Україні,
- як шукати роботу молодим амбітним персонам та портрет людини, яку б найняла особисто на роботу в компанії, які очолювала,
- про сексизм та ставлення до жінок у вищих ешалонах топ-менеджерів ІТ галузі
та багато іншого, зокрема, як почати змінювати своє життя на краще вже сьогодні від топ-менеджера високого рівня під час публічної зустрічі з Надією Васильєвою.

Зустріч відбудеться у форматі півторагодинного відкритого інтерв'ю, після закінчення якого глядачі зможуть поставити запитання.

Довідка

Надія Борисівна Васильєва — український вищий керівник, екс-генеральний директор «Майкрософт Україна».

1997–2010 — від менеджера з маркетингу до керівника бізнес-підрозділу. Корпоративного ринку компанії «Київстар»

2010–2012 — генеральний директор Amway Україна, керувала командою із більш ніж 300 співробітників.)

З 2012 — директор по роботі із органами влади та закладами освіти і науки «Майкрософт Україна».

З жовтня 2014 по грудень 2017 — генеральний директор «Майкрософт Україна».

Школа свідомого громадянина - це навчально-просвітницький проекту Громадянського руху «Свідомі». Метою проекту є підвищення рівня свідомої поведінки громадян у різних сферах і в побуті, навчання їх базовим сучасним навикам і практичним крокам у самореалізації, розробці та впровадженні локальних проектів змін.

У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна

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Теги: Надія Васильєва, зустріч, лекція, Школа свідомого громадянина
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