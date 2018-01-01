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У Луцьку оштрафували жінку, яка напідпитку гуляла з дитиною

У Луцьку оштрафували жінку, яка напідпитку гуляла з дитиною
Жінку, яка перебувала нетверезою з дитиною у громадському місці в Луцьку, притягнули до адмінвідповідальності.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Екіпаж вчора, 18 березня, приблизно о 16:00 отримав повідомлення, що нетвереза жінка перебуває з малолітньою дитиною на зупинці громадського транспорту і може нести їй загрозу.

За вказаною адресою на проспекті Волі в Луцьку справді виявили 32-річну жінку з явними ознаками сп’яніння, яка поводилась агресивно, вживала нецензурну лайку і шарпала свою дитину.

«Прийняли рішення доставити особу у відділок поліції для дачі пояснень. Згодом туди під’їхав чоловік і забрав рідних. Хлопчик не постраждав», - розповів інспектор патрульної поліції Вадим.

На жительку Луцького району також оформили постанову за перебування в громадському місці у стані сп’яніння (ст. 178 КУпАП) зі штрафом у 85 гривень.


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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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