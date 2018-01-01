Смерть породіллі на Волині: подробиці жахливої трагедії

Юлії Оніщук, яка



Що стало причиною смерті жінки: халатність та непрофесійність лікарів, чи травма, через яку стався розрив селезінки спробували з’ясувати в програмі «Стосується кожного», що вийшла на телеканалі «Інтер» 19 березня, - повідомляє



Нагадаємо, 9 лютого Юлія Оніщук народила третю дитину, однак втратила багато крові.



Аби врятувати маму трьох дітей, небайдужі жителі району здавали кров. Однак через три дні, 12 лютого, жінка померла. Родичі померлої породіллі з Любомля звинувачують лікарів у непрофесійності.



За словами сім'ї Юлії, її доставили в лікарню як породіллю з кровотечею. Але там із незрозумілих причин розірвалася селезінка, яку довелося видалити.



Під час програми розповіли, що напередодні пологів Юлія Оніщук помітила кровотечу. Вона негайно поїхала в лікарню, де її відразу прооперували. Цікаво, що під час кесаревого розтину у жінки двічі зупинялося серце, а згодом лікарі виявили розірвану селезінку.



Матір Юлії Валентина Гаврилюк стверджує, що її донька не мала проблем зі здоров’ям, хоч часто лягала на обстеження в лікарню.



Протягом вагітності вона декілька разів скаржилася на болі в животі, натомість лікарі давали вказівку пити звичайну «Ношпу».



«Вона їхала туди здоровою дитиною, а що сталося під час операції досі ніхто не знає. Операція тривала протягом кількох годин, і нам ніхто не казав в якому стані моя дитина. Кричали тільки, аби донорів шукали. Ми самі їздили у Володимир-Волинський, аби взяти кров. Коли вони викликали на допомогу луцьких лікарів, то ті нам сказали, що в моєї дитини двічі зупинялося серце», - каже Валентина Гаврилюк.



Батько ж Юлії Оніщук Василь Гаврилюк поділився, що донорів крові було безліч, однак лікарі не брали у них кров, і не дуже поспішали рятувати його доньку.



«Я приїхав в лікарню і побачив величезний натовп людей, які готові були здати кров. Але лікарі не приймали кров, бо не було ні пакетів, ні контейнерів», - каже Василь Гаврилюк



Чоловік Юлії Олександр розповідає, що за два тижня до пологів дружина вдарилася животом, однак він переконаний, що ця травма не могла стати причиною розриву селезінки.



«Я прийшов додому і побачив, що вона плаче на ліжку. Сказала, що вішала куртку на двері і вдарилася животом об ручку. Хвилювалася, аби з дитиною нічого не сталося. Але я дивився на живіт, то там була невеличка подряпина та й на біль вона тоді не скаржилася», - розповідає Олександр.



Акушер-гінеколог Тетяна Франчук, яка робила кесарів розтин Юлії заявила, що лікарі зробили все можливе для того, аби жінка лишилася живою.



«Вночі вона подзвонила мені й сказала, що прокинулася у калюжі крові. Хочу сказати, що це у неї вже третій кесарів розтин. Юля тричі лежала у мене із загрозою. Рішення про видалення плаценти було прийнято після пологів. Коли верхню частину видалили – нижня не видалялася. Ми запідозрили врощення плаценти, тому консиліум лікарів прийняли рішення експлуатації матки. Погано те, що Юля нічого не сказала про травму, яка могла стати причиною кровотечі та врощення плаценти», - каже акушерка.



Стосовно «Ношпи», медик зазначає, що ніколи не призначала вагітним пацієнткам приймати знеболювальне, тим більше «Ношпу».



«Ми не призначаємо «Ношпу» в стаціонарі, а в телефонному режимі я не лікую пацієнтів», - пояснила акушер-гінеколог.



Головний акушер-гінеколог Волині Роман Савка зазначив, що нещодавно відбулася клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я, під час якої проаналізували дії медиків під час операції.



«Ми прийшли до висновку, що в цій ситуації мав місце двомоментний розрив селезінки, що стало пусковим механізмом всього того, що було пізніше. Другий факт – плацентація в ділянці післяопераційного рубця. А третім моментом стала масивна крововтрата, яка схоже, тривала не 3 години, як кажуть рідні жінки, а тривала 6-12 годин», - зауважив він.



І додав, що врятувати жінку від смерті було неможливо. До того ж, комісія не виявила недоліків у роботі лікарів.



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