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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 березня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий дрібний сніг.

Температура повітря вночі близько -8…-5 градусів, удень – -3…-2. Вітер східний, північний, північно-західний і північно-східний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.

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Теги: погода
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