Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 березня





За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий дрібний сніг.



Температура повітря вночі близько -8…-5 градусів, удень – -3…-2. Вітер східний, північний, північно-західний і північно-східний, 1-5 м/с.



До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Світязі, Володимирі-Волинському, Ковелі, Маневичах, Любешові можливий дрібний сніг.Температура повітря вночі близько -8…-5 градусів, удень – -3…-2. Вітер східний, північний, північно-західний і північно-східний, 1-5 м/с.До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – мокрий сніг.

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