У Луцьку створили «ланцюг єднання» із Кримом

У рамках щорічної загальноєвропейської акції «Крим – це Україна» на Театральному майдані в Луцьку відбувся флешмоб.Про це повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.Участь в акції взяли активісти ГО «Кримські татари Волині», інших громадських організацій області, молодь, небайдужі лучани.У своєму виступі голова громадської організації «Кримські татари Волині» Сервер Зейнедінов подякував присутнім за підтримку, розповів про політику Російської Федерації в окупованому Криму, яка змусила корінне населення півострова покидати рідні домівки, шукаючи порятунку від переслідувань за національною ознакою, та висловив сподівання на швидке повернення кримських татар на рідні землі українського Криму.Насамкінець учасники флешмобу «Крим – це Україна» в Луцьку взялись за руки, створивши «живий» ланцюг та виконали Гімн України, тим самим ще раз підтвердивши єдність Криму та України.