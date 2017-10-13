На Волині виділили гроші на пам’ятник загиблому атовцеві
Сьогодні, 21:55
Депутати Шацької селищної ради проголосували за надання одноразової матеріальної допомоги на придбання та встановлення пам'ятника загиблому на війні солдату Сергієві Мокренку.
Про це повідомляє Район. Шацьк.
Матері загиблого бійця Любові Буз виділять 45 тисяч гривень на придбання та встановлення пам'ятника.
Із них 20 тисяч гривень – це кошти субвенції з районного бюджету, 25 тисяч гривень – кошти бюджету селищної ради.
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Про це повідомляє Район. Шацьк.
Матері загиблого бійця Любові Буз виділять 45 тисяч гривень на придбання та встановлення пам'ятника.
Із них 20 тисяч гривень – це кошти субвенції з районного бюджету, 25 тисяч гривень – кошти бюджету селищної ради.
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