На Волині виділили гроші на пам’ятник загиблому атовцеві

загиблому на війні солдату Сергієві Мокренку.



Про це повідомляє



Матері загиблого бійця Любові Буз виділять 45 тисяч гривень на придбання та встановлення пам'ятника.



Із них 20 тисяч гривень – це кошти субвенції з районного бюджету, 25 тисяч гривень – кошти бюджету селищної ради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Шацької селищної ради проголосували за надання одноразової матеріальної допомоги на придбання та встановлення пам'ятникаПро це повідомляє Район. Шацьк Матері загиблого бійцявиділять 45 тисяч гривень на придбання та встановлення пам'ятника.Із них 20 тисяч гривень – це кошти субвенції з районного бюджету, 25 тисяч гривень – кошти бюджету селищної ради.

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