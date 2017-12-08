Телеканал забракував волинський магазин через хвору рибу





Ревізію магазинами Нововолинська показали в ефірі «Нового каналу» 19 березня, - повідомляє



Ревізор-телеведуча Наталія Кудряшова провела перевірку магазину «Риба і м'ясо», що на вулиці Соборній, 9 а у Нововолинську. В магазині продають свіжу рибу, м'ясо,субпродукти та заморожені напівфабрикати.



Почали ревізію з підсобного приміщення, де Наталія Кудряшова побачила багато м'яса, на якому не було маркування (дати виготовлення та терміну придатності).



Власниця магазину Наталія сказала, що магазин відкрили три місяці тому (зйомки були в жовтні 2017 року).



Насварила ревізор власників за те, що в одному холодильнику лежали копчена риба та м'ясо.



Після підсобного приміщення Наталія Кудряшова перемістилась в торговий зал. Там вона відмітила, що вітрини для м'яса нові та сучасні. Однак продукція теж не мала належного маркування терміну придатності.



Знайшла ведуча на вітрині магазину одну консерву протермінованої моркви і хвору рибу в акваріумі.



Врешті, ревізор винесла вердикт: цей магазин не радить до відвідин покупцями.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Телешоу «Ревізор.магазини» не дали відзнаку новій крамниці «М'ясо і риба» в Нововолинську.Ревізію магазинами Нововолинська показали в ефірі «Нового каналу» 19 березня, - повідомляє Конкурент Ревізор-телеведучапровела перевірку магазину «Риба і м'ясо», що на вулиці Соборній, 9 а у Нововолинську. В магазині продають свіжу рибу, м'ясо,субпродукти та заморожені напівфабрикати.Почали ревізію з підсобного приміщення, де Наталія Кудряшова побачила багато м'яса, на якому не було маркування (дати виготовлення та терміну придатності).Власниця магазинусказала, що магазин відкрили три місяці тому (зйомки були в жовтні 2017 року).Насварила ревізор власників за те, що в одному холодильнику лежали копчена риба та м'ясо.Після підсобного приміщення Наталія Кудряшова перемістилась в торговий зал. Там вона відмітила, що вітрини для м'яса нові та сучасні. Однак продукція теж не мала належного маркування терміну придатності.Знайшла ведуча на вітрині магазину одну консерву протермінованої моркви і хвору рибу в акваріумі.Врешті, ревізор винесла вердикт: цей магазин не радить до відвідин покупцями.

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