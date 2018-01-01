Перемогу на Паралімпіаді волинянка присвятила донечці
Сьогодні, 01:37
Волинська спортсменка Юлія Батенкова-Бауман, яка виборола омріяну золоту медаль на Паралімпійських іграх, присвятила перемогу донечці Златі.
Про це пише Вісник і К.
Ковельська лижниця Юлія Батенкова-Бауман поділилась емоціями після завоювання першого свого «золота» на Паралімпіаді у Пхьончхані.
Титулована спортсменка мала у своїй кар'єрі 13 паралімпійських медалей, але до Пхьончхана жодного «золота». Настільки про нього міяла, що навіть свою доньку назвала Златою.
«Я просила Бога, якщо ти вже не даєш мені медалі – я переживу. Але мені для Злати треба. Мені для дочки треба. Не для себе прошу. Для доці своєї», – сказала Юлія.
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Про це пише Вісник і К.
Ковельська лижниця Юлія Батенкова-Бауман поділилась емоціями після завоювання першого свого «золота» на Паралімпіаді у Пхьончхані.
Титулована спортсменка мала у своїй кар'єрі 13 паралімпійських медалей, але до Пхьончхана жодного «золота». Настільки про нього міяла, що навіть свою доньку назвала Златою.
«Я просила Бога, якщо ти вже не даєш мені медалі – я переживу. Але мені для Злати треба. Мені для дочки треба. Не для себе прошу. Для доці своєї», – сказала Юлія.
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