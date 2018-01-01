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Перемогу на Паралімпіаді волинянка присвятила донечці

Перемогу на Паралімпіаді волинянка присвятила донечці
Волинська спортсменка Юлія Батенкова-Бауман, яка виборола омріяну золоту медаль на Паралімпійських іграх, присвятила перемогу донечці Златі.

Про це пише Вісник і К.

Ковельська лижниця Юлія Батенкова-Бауман поділилась емоціями після завоювання першого свого «золота» на Паралімпіаді у Пхьончхані.

Титулована спортсменка мала у своїй кар'єрі 13 паралімпійських медалей, але до Пхьончхана жодного «золота». Настільки про нього міяла, що навіть свою доньку назвала Златою.

«Я просила Бога, якщо ти вже не даєш мені медалі – я переживу. Але мені для Злати треба. Мені для дочки треба. Не для себе прошу. Для доці своєї», – сказала Юлія.



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Теги: Юлія Батенкова-Бауман, Паралімпіада
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