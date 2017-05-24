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На Волинь може приїхати Порошенко, - ЗМІ

На Волинь може приїхати Порошенко, - ЗМІ
Президент України Петро Порошенко може відвідати обласний центр Волині 23 березня.

Інформацію про візит Порошенка підтвердили два незалежних джерела, - передає Район.Луцьк.

Прогнозують, що Порошенко представить нового голову Волинської ОДА. Інформацію про недалеку відставку уже підтвердив і сам Володимир Гунчик.

Детальної програми наразі невідомо, крім того, що Президент поєднає відвідини Луцька і сусіднього Рівного. Традиційно на зустріч з гарантом мають запросити керівників області різних рівнів.

Якщо прогнози збудуться, то це буде другий візит Петра Порошенка до Луцька на посаді Президента України. Вперше він приїдив до Луцька 24 травня минулого року.

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Теги: Петро Порошенко, Волинь
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