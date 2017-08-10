Нові правила поховання померлих: що потрібно знати





Про це зазначив заступник начальника з експертної роботи Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Савченко у програмі «Тема дня» на каналі



За словами Савченка, Волинське обласне бюро судмедекспертизи залишилося без адміністративного корпусу . Місцевій владі потрібно звернути увагу на момент доставки тіл до моргу.



«Потрібно чітко визначатися чи є потреба в проведенні судово-медичного дослідження по конкретних випадках, відмовитись від практики за стандартами 1924 року», — зазначив Андрій Савченко



Детальніше про нові правила поховання померлих – у відео.







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