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Нові правила поховання померлих: що потрібно знати

Нові правила поховання померлих: що потрібно знати
Прийняття правок до Кримінально процесуального кодексу України ускладнює роботу слідчих поліції.

Про це зазначив заступник начальника з експертної роботи Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Савченко у програмі «Тема дня» на каналі «Нова Волинь».

За словами Савченка, Волинське обласне бюро судмедекспертизи залишилося без адміністративного корпусу . Місцевій владі потрібно звернути увагу на момент доставки тіл до моргу.

«Потрібно чітко визначатися чи є потреба в проведенні судово-медичного дослідження по конкретних випадках, відмовитись від практики за стандартами 1924 року», — зазначив Андрій Савченко

Детальніше про нові правила поховання померлих – у відео.



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Теги: поховання, Волинь
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