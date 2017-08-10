Нові правила поховання померлих: що потрібно знати
Сьогодні, 08:00
Прийняття правок до Кримінально процесуального кодексу України ускладнює роботу слідчих поліції.
Про це зазначив заступник начальника з експертної роботи Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Савченко у програмі «Тема дня» на каналі «Нова Волинь».
За словами Савченка, Волинське обласне бюро судмедекспертизи залишилося без адміністративного корпусу . Місцевій владі потрібно звернути увагу на момент доставки тіл до моргу.
«Потрібно чітко визначатися чи є потреба в проведенні судово-медичного дослідження по конкретних випадках, відмовитись від практики за стандартами 1924 року», — зазначив Андрій Савченко
Детальніше про нові правила поховання померлих – у відео.
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Про це зазначив заступник начальника з експертної роботи Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрій Савченко у програмі «Тема дня» на каналі «Нова Волинь».
За словами Савченка, Волинське обласне бюро судмедекспертизи залишилося без адміністративного корпусу . Місцевій владі потрібно звернути увагу на момент доставки тіл до моргу.
«Потрібно чітко визначатися чи є потреба в проведенні судово-медичного дослідження по конкретних випадках, відмовитись від практики за стандартами 1924 року», — зазначив Андрій Савченко
Детальніше про нові правила поховання померлих – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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