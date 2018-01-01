Битва за життя: на Настусю Абрамчук чекає нова операція

Маленькій волинянцізавтра, 20 березня, планують ставити трахеостому для поліпшення дихання.Про це у групі «Настуся Абрамчук битва за життя» у Facebook мама дівчинки«Тільки приїхала з лікарні. Стан Насті стабільний. Показники всі в нормі. Вчора впали тромбоцити. То вночі вливали. Сьогодні ввечері планують знов брати аналізи», - пише вона.За словами Світлани, якщо все буде добре, то планують завтра ставити трахеостому (трубку в горло )для поліпшення дихання.«Прошу вас завтра на молитись за Настуню, щоб пройшло все з Божою допомогою», - йдеться в дописі.«Дякую всім-всім за підтримку. За день життя Настуні в реанімаціі ми платимо 1 100$ ... щоденно...», - додала вона.Всі небайдужі можуть переказати гроші картку Приватбанку № 4149499648111977 (Абрамчук Сергій Петрович).