Битва за життя: на Настусю Абрамчук чекає нова операція
Сьогодні, 22:56
Маленькій волинянці Настусі Абрамчук завтра, 20 березня, планують ставити трахеостому для поліпшення дихання.
Про це у групі «Настуся Абрамчук битва за життя» у Facebook мама дівчинки Світлана.
«Тільки приїхала з лікарні. Стан Насті стабільний. Показники всі в нормі. Вчора впали тромбоцити. То вночі вливали. Сьогодні ввечері планують знов брати аналізи», - пише вона.
За словами Світлани, якщо все буде добре, то планують завтра ставити трахеостому (трубку в горло )для поліпшення дихання.
«Прошу вас завтра на молитись за Настуню, щоб пройшло все з Божою допомогою», - йдеться в дописі.
«Дякую всім-всім за підтримку. За день життя Настуні в реанімаціі ми платимо 1 100$ ... щоденно...», - додала вона.
Всі небайдужі можуть переказати гроші картку Приватбанку № 4149499648111977 (Абрамчук Сергій Петрович).
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Про це у групі «Настуся Абрамчук битва за життя» у Facebook мама дівчинки Світлана.
«Тільки приїхала з лікарні. Стан Насті стабільний. Показники всі в нормі. Вчора впали тромбоцити. То вночі вливали. Сьогодні ввечері планують знов брати аналізи», - пише вона.
За словами Світлани, якщо все буде добре, то планують завтра ставити трахеостому (трубку в горло )для поліпшення дихання.
«Прошу вас завтра на молитись за Настуню, щоб пройшло все з Божою допомогою», - йдеться в дописі.
«Дякую всім-всім за підтримку. За день життя Настуні в реанімаціі ми платимо 1 100$ ... щоденно...», - додала вона.
Всі небайдужі можуть переказати гроші картку Приватбанку № 4149499648111977 (Абрамчук Сергій Петрович).
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