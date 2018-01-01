вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Битва за життя: на Настусю Абрамчук чекає нова операція

Битва за життя: на Настусю Абрамчук чекає нова операція
Маленькій волинянці Настусі Абрамчук завтра, 20 березня, планують ставити трахеостому для поліпшення дихання.

Про це у групі «Настуся Абрамчук битва за життя» у Facebook мама дівчинки Світлана.

«Тільки приїхала з лікарні. Стан Насті стабільний. Показники всі в нормі. Вчора впали тромбоцити. То вночі вливали. Сьогодні ввечері планують знов брати аналізи», - пише вона.

За словами Світлани, якщо все буде добре, то планують завтра ставити трахеостому (трубку в горло )для поліпшення дихання.

«Прошу вас завтра на молитись за Настуню, щоб пройшло все з Божою допомогою», - йдеться в дописі.

«Дякую всім-всім за підтримку. За день життя Настуні в реанімаціі ми платимо 1 100$ ... щоденно...», - додала вона.

Всі небайдужі можуть переказати гроші картку Приватбанку № 4149499648111977 (Абрамчук Сергій Петрович).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Настуся Абрамчук, благодійність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Як у Луцькій міськраді маніпулюють квартирами
Луцького депутата впіймали на брехні. Казав, що на кордоні, а застали в барі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Битва за життя: на Настусю Абрамчук чекає нова операція
Сьогодні, 22:56
Смерть породіллі на Волині: подробиці жахливої трагедії
Сьогодні, 22:54
На Волинь може приїхати Порошенко, - ЗМІ
Сьогодні, 22:25
На Волині виділили гроші на пам’ятник загиблому атовцеві
Сьогодні, 21:55
У Луцьку створили «ланцюг єднання» із Кримом
Сьогодні, 21:41
Схожі новини
Мама Настусі Абрамчук просить про допомогу. ВІДЕО Мама Настусі Абрамчук просить про допомогу. ВІДЕО
12 березень, 09:06
Настусі Абрамчук потрібні кошти на продовження лікування Настусі Абрамчук потрібні кошти на продовження лікування
09 березень, 18:01
Настусю Абрамчук терміново перевели в реанімацію Настусю Абрамчук терміново перевели в реанімацію
05 березень, 14:33
У Ковелі – флешмоб на підтримку Настусі Абрамчук У Ковелі – флешмоб на підтримку Настусі Абрамчук
05 березень, 08:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьк приїде екс-директорка Майкрософт Україна
Сьогодні, 20:30
 1
Паралімпійське «золото» й емоційний «Бумбокс». Добрі новини Волині
Сьогодні, 16:38
 1
Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
Сьогодні, 13:41
 1
Хто стоїть за «Житловим кварталом»: що відомо про скандальну фірму, яка отримала два гектари землі в Луцьку
Сьогодні, 12:16
 1
Емоційно та відверто. «Бумбокс» відіграв «Голого Короля» у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 07:31
 1
Медіа
відео
1/8