Порахували безпритульних псів на луцьких вулицях
Сьогодні, 00:13
Вулицями Луцька в середньому бігає близько чотирьох сотень безпритульних собак. Однак їх кількість постійно збільшують люди, які викидають тварин або відпускають їх на самовигул.
Про це розповіла директор комунального підприємства «Ласка» Богдана Новарчук, - передає Волинь24.
З її слів, за минулий рік на підприємство потрапило 1194 тварини (949 відловили працівники, решту віддали люди), прилаштували у сім’ї – 1224 тварини (разом з тими, які потрапили у «Ласку» раніше), близько 50 померло, а 37 собак повернули на вулиці міста.
При цьому в середньому у місті залишається близько 400 дворових псів. Керівник «Ласки» каже, що забирати з вулиць усіх собак не можна, бо тоді у місто заходитимуть лисиці. Оптимально, аби собак було 200-250. Тоді вони нібито будуть непомітними для людей.
Раніше, каже Богдана Новарчук, більшість тварин після стерилізації і вакцинації повертали у місто, однак їх часто труїли та били, люди скаржились.
Тож у грудні 2016 року у луцькій мерії ухвалили Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин.
Згідно з документом, собаку можна повернути на вулицю лише за умови, що він повністю соціалізований і є згода на це усіх мешканців будинку поблизу місця проживання чотирилапого.
«Підписи повинні збирати волонтери, які хочуть повернути собаку», - пояснює Богдана Новарчук.
«За минулий рік ми повернули на вулиці 37 собак. Але йдеться не лише про двори, а й про закриті підприємства, де вони нікому не заважають», - додає очільниця комунального підприємства.
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Про це розповіла директор комунального підприємства «Ласка» Богдана Новарчук, - передає Волинь24.
З її слів, за минулий рік на підприємство потрапило 1194 тварини (949 відловили працівники, решту віддали люди), прилаштували у сім’ї – 1224 тварини (разом з тими, які потрапили у «Ласку» раніше), близько 50 померло, а 37 собак повернули на вулиці міста.
При цьому в середньому у місті залишається близько 400 дворових псів. Керівник «Ласки» каже, що забирати з вулиць усіх собак не можна, бо тоді у місто заходитимуть лисиці. Оптимально, аби собак було 200-250. Тоді вони нібито будуть непомітними для людей.
Раніше, каже Богдана Новарчук, більшість тварин після стерилізації і вакцинації повертали у місто, однак їх часто труїли та били, люди скаржились.
Тож у грудні 2016 року у луцькій мерії ухвалили Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин.
Згідно з документом, собаку можна повернути на вулицю лише за умови, що він повністю соціалізований і є згода на це усіх мешканців будинку поблизу місця проживання чотирилапого.
«Підписи повинні збирати волонтери, які хочуть повернути собаку», - пояснює Богдана Новарчук.
«За минулий рік ми повернули на вулиці 37 собак. Але йдеться не лише про двори, а й про закриті підприємства, де вони нікому не заважають», - додає очільниця комунального підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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