Порахували безпритульних псів на луцьких вулицях





Про це розповіла директор комунального підприємства «Ласка» Богдана Новарчук, - передає



З її слів, за минулий рік на підприємство потрапило 1194 тварини (949 відловили працівники, решту віддали люди), прилаштували у сім’ї – 1224 тварини (разом з тими, які потрапили у «Ласку» раніше), близько 50 померло, а 37 собак повернули на вулиці міста.



При цьому в середньому у місті залишається близько 400 дворових псів. Керівник «Ласки» каже, що забирати з вулиць усіх собак не можна, бо тоді у місто заходитимуть лисиці. Оптимально, аби собак було 200-250. Тоді вони нібито будуть непомітними для людей.



Раніше, каже Богдана Новарчук, більшість тварин після стерилізації і вакцинації повертали у місто, однак їх часто труїли та били, люди скаржились.



Тож у грудні 2016 року у луцькій мерії ухвалили Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин.



Згідно з документом, собаку можна повернути на вулицю лише за умови, що він повністю соціалізований і є згода на це усіх мешканців будинку поблизу місця проживання чотирилапого.



«Підписи повинні збирати волонтери, які хочуть повернути собаку», - пояснює Богдана Новарчук.



«За минулий рік ми повернули на вулиці 37 собак. Але йдеться не лише про двори, а й про закриті підприємства, де вони нікому не заважають», - додає очільниця комунального підприємства.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вулицями Луцька в середньому бігає близько чотирьох сотень безпритульних собак. Однак їх кількість постійно збільшують люди, які викидають тварин або відпускають їх на самовигул.Про це розповіла директор комунального підприємства «Ласка», - передає Волинь24 З її слів, за минулий рік на підприємство потрапило 1194 тварини (949 відловили працівники, решту віддали люди), прилаштували у сім’ї – 1224 тварини (разом з тими, які потрапили у «Ласку» раніше), близько 50 померло, а 37 собак повернули на вулиці міста.При цьому в середньому у місті залишається близько 400 дворових псів. Керівник «Ласки» каже, що забирати з вулиць усіх собак не можна, бо тоді у місто заходитимуть лисиці. Оптимально, аби собак було 200-250. Тоді вони нібито будуть непомітними для людей.Раніше, каже Богдана Новарчук, більшість тварин після стерилізації і вакцинації повертали у місто, однак їх часто труїли та били, люди скаржились.Тож у грудні 2016 року у луцькій мерії ухвалили Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин.Згідно з документом, собаку можна повернути на вулицю лише за умови, що він повністю соціалізований і є згода на це усіх мешканців будинку поблизу місця проживання чотирилапого.«Підписи повинні збирати волонтери, які хочуть повернути собаку», - пояснює Богдана Новарчук.«За минулий рік ми повернули на вулиці 37 собак. Але йдеться не лише про двори, а й про закриті підприємства, де вони нікому не заважають», - додає очільниця комунального підприємства.

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