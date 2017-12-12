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Порахували безпритульних псів на луцьких вулицях

Порахували безпритульних псів на луцьких вулицях
Вулицями Луцька в середньому бігає близько чотирьох сотень безпритульних собак. Однак їх кількість постійно збільшують люди, які викидають тварин або відпускають їх на самовигул.

Про це розповіла директор комунального підприємства «Ласка» Богдана Новарчук, - передає Волинь24.

З її слів, за минулий рік на підприємство потрапило 1194 тварини (949 відловили працівники, решту віддали люди), прилаштували у сім’ї – 1224 тварини (разом з тими, які потрапили у «Ласку» раніше), близько 50 померло, а 37 собак повернули на вулиці міста.

При цьому в середньому у місті залишається близько 400 дворових псів. Керівник «Ласки» каже, що забирати з вулиць усіх собак не можна, бо тоді у місто заходитимуть лисиці. Оптимально, аби собак було 200-250. Тоді вони нібито будуть непомітними для людей.

Раніше, каже Богдана Новарчук, більшість тварин після стерилізації і вакцинації повертали у місто, однак їх часто труїли та били, люди скаржились.

Тож у грудні 2016 року у луцькій мерії ухвалили Програму охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин.

Згідно з документом, собаку можна повернути на вулицю лише за умови, що він повністю соціалізований і є згода на це усіх мешканців будинку поблизу місця проживання чотирилапого.

«Підписи повинні збирати волонтери, які хочуть повернути собаку», - пояснює Богдана Новарчук.

«За минулий рік ми повернули на вулиці 37 собак. Але йдеться не лише про двори, а й про закриті підприємства, де вони нікому не заважають», - додає очільниця комунального підприємства.

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Теги: собаки, Волинь
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