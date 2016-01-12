У садівничому товаристві в Луцьку виник конфлікт





Про це повідомляє



На неправомірність рішень, прийнятих на зборах, нарікає лучанин Володимир Скубко. Чоловік розповів: до товариства входить майже 2000 людей, а фінансові питання, що вирішуються, погоджує трохи більше сотні учасників. Він каже, подібні рішення має приймати 50% членів товариства + 1 голос.



Під час конференції один з учасників садівничого товариства «Промінь» Володимир Скубко розповів: фактично на збори приходять 100-150 членів товариства. Їх рахують, як делегатів (припустім, один делегат на 10 чоловік). Але, бідкається чоловік, документи, які б підтверджували ці повноваження, відсутні.



Зі свого боку член правління садівничого товариства «Промінь» Алла Васкевич наголошує, що на зборах є не тільки делегати, але й усі бажаючі.



«Але умовно ми поставили так: конференція дійсна в тих випадках, коли є така кількість людей – один від двадцяти. Тому вирішено, що конференція правомірна», – додала жінка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Замість більшості долю садівничого товариства «Промінь» у Луцьку вирішує меншість.Про це повідомляє ВРД НСТУ На неправомірність рішень, прийнятих на зборах, нарікає лучанин. Чоловік розповів: до товариства входить майже 2000 людей, а фінансові питання, що вирішуються, погоджує трохи більше сотні учасників. Він каже, подібні рішення має приймати 50% членів товариства + 1 голос.Під час конференції один з учасників садівничого товариства «Промінь» Володимир Скубко розповів: фактично на збори приходять 100-150 членів товариства. Їх рахують, як делегатів (припустім, один делегат на 10 чоловік). Але, бідкається чоловік, документи, які б підтверджували ці повноваження, відсутні.Зі свого боку член правління садівничого товариства «Промінь»наголошує, що на зборах є не тільки делегати, але й усі бажаючі.«Але умовно ми поставили так: конференція дійсна в тих випадках, коли є така кількість людей – один від двадцяти. Тому вирішено, що конференція правомірна», – додала жінка.

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