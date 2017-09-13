Мешканці луцької вулиці потопають у болоті





Про це повідомляє



Хоча назва вулиці Клари Цеткін у Луцьку змінилася на Уласа Самчука, та її мешканці й далі місять тут багнюку.



Ті, хто живе на декомунізованій луцькій вулиці, переназваній на честь українського письменника, скаржаться, що потопають у болоті. У їх мікрорайоні ніколи не було ані сантиметра твердого покриття.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька вулиця Уласа Самчука, яка до декомунізації носила назву Клари Цеткін, і далі перебуває у жахливому стані.Про це повідомляє ВРД НСТУ Хоча назва вулиці Клари Цеткін у Луцьку змінилася на Уласа Самчука, та її мешканці й далі місять тут багнюку.Ті, хто живе на декомунізованій луцькій вулиці, переназваній на честь українського письменника, скаржаться, що потопають у болоті. У їх мікрорайоні ніколи не було ані сантиметра твердого покриття.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію