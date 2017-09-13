Мешканці луцької вулиці потопають у болоті
Сьогодні, 08:30
Луцька вулиця Уласа Самчука, яка до декомунізації носила назву Клари Цеткін, і далі перебуває у жахливому стані.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Хоча назва вулиці Клари Цеткін у Луцьку змінилася на Уласа Самчука, та її мешканці й далі місять тут багнюку.
Ті, хто живе на декомунізованій луцькій вулиці, переназваній на честь українського письменника, скаржаться, що потопають у болоті. У їх мікрорайоні ніколи не було ані сантиметра твердого покриття.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Хоча назва вулиці Клари Цеткін у Луцьку змінилася на Уласа Самчука, та її мешканці й далі місять тут багнюку.
Ті, хто живе на декомунізованій луцькій вулиці, переназваній на честь українського письменника, скаржаться, що потопають у болоті. У їх мікрорайоні ніколи не було ані сантиметра твердого покриття.
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